إنتر ميلان يخطف موهبة فرنسية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:30 م 21/08/2025
أندي ضيوف

أندي ضيوف

حسم نادي إنتر ميلان الإيطالي صفقة انتقال لاعب الوسط الفرنسي الواعد أندي ضيوف من نادي لنس الفرنسي، في خطوة تعزز صفوف بطل الدوري الإيطالي للموسم المقبل.

أندي ضيوف ينضم لإنتر

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، وقع ضيوف عقدًا مع إنتر يمتد حتى يونيو 2030.

بافارد على وشك مغادرة إنتر

وتبلغ القيمة الثابتة للصفقة 20 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاعها إلى 25 مليون يورو مع الإضافات والحوافز المرتبطة بالأداء.

ومن المقرر أن يسافر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى ميلانو هذا الأسبوع لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، بعد أن حصل على الضوء الأخضر لإتمام انتقاله إلى "النيراتزوري".

يعد ضيوف أحد أبرز المواهب في الدوري الفرنسي، حيث تألق مع لنس بفضل قدراته الفنية والبدنية، مما جعله هدفًا رئيسيًا لإنتر لتعزيز خط وسطه تحت قيادة المدرب كريستيان كيفو.

طارمي يرفض عرضين من الدوري البرازيلي

تأتي هذه الصفقة في إطار سعي إنتر المستمر لتدعيم الفريق بلاعبين شباب يتمتعون بالإمكانيات العالية، تمهيدًا للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية في الموسم الجديد.

مباراة إنتر ميلان القادمة
