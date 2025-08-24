المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بعد رفض الأول.. الأهلي السعودي يرفع عرضه لضم لوكاتيلي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:20 م 21/08/2025
لوكاتيلي

الإيطالي مانويل لوكاتيلي

رفعت إدارة النادي الأهلي السعودي عرضها المقدم إلى يوفنتوس من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الإيطالي مانويل لوكاتيلي، ليصل إلى 35 مليون يورو شاملة الإضافات، بعد أن قوبل عرضها السابق البالغ 25 مليون يورو بالرفض من إدارة "السيدة العجوز".

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، يواصل النادي الجداوي اتصالاته مع مسؤولي يوفنتوس لحسم الصفقة، في وقت لم يبد اللاعب موافقته على العرض، إذ يفضل انتظار قرار ناديه، الذي لم يبلغه حتى الآن برغبته في بيعه.

يوفنتوس يعلن إصابة فابيو ميريتي

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يخطط لتقديم راتب سنوي يبلغ 11 مليون يورو للوكا تيلي، غير أن الدولي الإيطالي رفض العرض حتى الآن، متمسكًا بخياراته الأخرى.

في المقابل، وضع الأهلي السويسري دينيس زكريا، لاعب موناكو الفرنسي، ضمن قائمة البدائل المطروحة، حال فشل المفاوضات مع يوفنتوس بشأن لوكاتيلي.

ماذا قدم لوكاتيلي مع يوفنتوس؟

يذكر أن لوكاتيلي (26 عامًا) شارك في 51 مباراة مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي (2024-2025) بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.

وكيل تيموثي ويا يهاجم أحد مديري يوفنتوس

وكان قد انضم إلى "البيانكونيري" صيف 2021 قادمًا من ساسولو على سبيل الإعارة، قبل أن يتم شراء عقده نهائيًا في 2023 مقابل 30 مليون يورو.

مباراة يوفنتوس القادمة
الأهلي الدوري السعودي الدوري الإيطالي يوفنتوس دينيس زكريا مانويل لوكاتيلي انتقالات الصيف

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

