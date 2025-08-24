رفعت إدارة النادي الأهلي السعودي عرضها المقدم إلى يوفنتوس من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الإيطالي مانويل لوكاتيلي، ليصل إلى 35 مليون يورو شاملة الإضافات، بعد أن قوبل عرضها السابق البالغ 25 مليون يورو بالرفض من إدارة "السيدة العجوز".

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، يواصل النادي الجداوي اتصالاته مع مسؤولي يوفنتوس لحسم الصفقة، في وقت لم يبد اللاعب موافقته على العرض، إذ يفضل انتظار قرار ناديه، الذي لم يبلغه حتى الآن برغبته في بيعه.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يخطط لتقديم راتب سنوي يبلغ 11 مليون يورو للوكا تيلي، غير أن الدولي الإيطالي رفض العرض حتى الآن، متمسكًا بخياراته الأخرى.

في المقابل، وضع الأهلي السويسري دينيس زكريا، لاعب موناكو الفرنسي، ضمن قائمة البدائل المطروحة، حال فشل المفاوضات مع يوفنتوس بشأن لوكاتيلي.

ماذا قدم لوكاتيلي مع يوفنتوس؟

يذكر أن لوكاتيلي (26 عامًا) شارك في 51 مباراة مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي (2024-2025) بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.

وكان قد انضم إلى "البيانكونيري" صيف 2021 قادمًا من ساسولو على سبيل الإعارة، قبل أن يتم شراء عقده نهائيًا في 2023 مقابل 30 مليون يورو.