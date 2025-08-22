يعتقد كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان الجديد أن الوقت قد حان لرد الجميل لفريقه وذلك قبل انطلاق الدوري الإيطالي.

ويبدأ إنتر ميلان موسمه الجديد بمواجهة تورينو يوم الإثنين المقبل.

وكان كيفو قد شارك لأول مرة على مقاعد بدلاء إنتر في كأس العالم للأندية وذلك بعد رحيل إنزاجي إلى الهلال السعودي.

وقال كيفو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد عملنا بجد لمدة ثلاثة أسابيع وحصلنا على فرصة للعب أربع مباريات ودية أيضًا".

وأضاف: "رأيتُ بعض الأمور الجيدة وأخرى لم تكن على ما يرام، وهذا أمرٌ مفهوم في هذه المرحلة من الصيف، ما أعجبني هو عدم وجود إصابات خطيرة".

وأكمل: "بدأنا نرى تنفيذ بعض الأفكار والمبادئ التكتيكية التي حاولنا تقديمها للفريق".

وتابع: "هذه مسؤولية كبيرة عليّ، ومسؤولية رائعة أيضًا، لقد قضيتُ وقتًا مع هذا النادي، في أدوار أخرى، وقضيتُ معه سنوات رائعة شهدت نموي كرجل وإنسان ومدرب، والآن حان الوقت لأرد الجميل لهذا النادي".

واستكمل: "هدف إنتر هو المنافسة على جميع البطولات، يجب أن نكون تنافسيين ونبذل قصارى جهدنا، ونسعى لتحقيق 38 فوزًا من أصل 38، حتى لو كان ذلك مستحيلًا في الغالب، ولكن يجب أن تكون هذه هي العقلية".