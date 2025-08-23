أعلن نادي ساسولو الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي أستر فرانكس قادمًا من فولفسبورج الألماني، في صفقة إعارة مع خيار الشراء، ليعود بذلك اللاعب إلى أجواء الدوري الإيطالي بعد تجربته السابقة مع ميلان.

ويستعد فرانكس، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في أكتوبر المقبل، للتوقيع الرسمي على عقوده مساء اليوم والانضمام إلى الفريق الصاعد حديثًا إلى الكالتشيو.

عودة بعد تجربة مع ميلان

سبق لفرانكس أن ارتدى قميص ميلان في موسم 2022-2023 معارًا من فولفسبورج، لكنه لم يشارك سوى في تسع مباريات بالدوري ومباراة واحدة في كأس إيطاليا، بعدما عانى من عدة إصابات أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر.

حضور دولي مع بلجيكا

على الصعيد الدولي، خاض فرانكس تسع مباريات مع المنتخب البلجيكي منذ ظهوره الأول في يونيو 2023، ليؤكد مكانته كأحد العناصر الواعدة في خط الوسط الدفاعي.

وكان جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسولو، قد أكد هذا الأسبوع وجود مفاوضات مع فولفسبورج واللاعب، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم.