كلام فى الكورة
رسميًا.. فرانكس يعود إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة ساسولو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:08 م 22/08/2025
فرانكس

لاعب الوسط البلجيكي أستر فرانكس

أعلن نادي ساسولو الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي أستر فرانكس قادمًا من فولفسبورج الألماني، في صفقة إعارة مع خيار الشراء، ليعود بذلك اللاعب إلى أجواء الدوري الإيطالي بعد تجربته السابقة مع ميلان.

ويستعد فرانكس، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في أكتوبر المقبل، للتوقيع الرسمي على عقوده مساء اليوم والانضمام إلى الفريق الصاعد حديثًا إلى الكالتشيو.

عودة بعد تجربة مع ميلان

سبق لفرانكس أن ارتدى قميص ميلان في موسم 2022-2023 معارًا من فولفسبورج، لكنه لم يشارك سوى في تسع مباريات بالدوري ومباراة واحدة في كأس إيطاليا، بعدما عانى من عدة إصابات أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر.

حضور دولي مع بلجيكا

على الصعيد الدولي، خاض فرانكس تسع مباريات مع المنتخب البلجيكي منذ ظهوره الأول في يونيو 2023، ليؤكد مكانته كأحد العناصر الواعدة في خط الوسط الدفاعي.

وكان جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسولو، قد أكد هذا الأسبوع وجود مفاوضات مع فولفسبورج واللاعب، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم.

الدوري الإيطالي فولفسبورج الكالتشيو ساسولو أستر فرانكس انتقالات صيفية ميلان

