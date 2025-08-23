أكد أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، أنه يعلم المخاطر التي تنتظر فريقه في سعيه للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي.

نابولي حصل على اللقب الموسم الماضي بفارق نقطة عن إنتر ميلان، ليحقق لقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ساسولو (السبت) في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بنسخته الجديدة: "الفوز بلقب الدوري مرة أخرى أمر صعب ولم يحدث أبدا في تاريخ نابولي".

في حضور إنفانتينو.. ماذا فعل ترامب مع كأس العالم؟

وأضاف: "لذلك نعلم المخاطر التي تواجهنا ويجب أن يكون ذلك واضحا للجميع".

وتابع: "لا يكفي أن تحمل لقب الدوري ، لتكون المرشح الأوفر حظا، لا أحب التصريحات المبالغ فيها، علينا أن نواصل العمل وأن نتحد معا لمواجهة الموسم الصعب".

وأوضح: "نعلم أن هناك فرقا عديدة مؤهلة للفوز باللقب، لكن في الوقت نفسه نعلم أيضا أن لدينا فريقا يضم لاعبين جادين ويسعون للتطور يوما بعد يوم".

تطور جديد في مستقبل دوناروما.. وكيله يظهر في مانشستر

وواصل: "نحتاج للحديث قليلا وأن نظهر قدراتنا الحقيقية على أرض الملعب".

وأتم: "على المستوى التكتيكي لدينا العديد من المسارات المتنوعة التي أظهرناها الموسم الماضي، وما يهم هو أن يكون لدينا خيارات قوية دون أن يؤثر ذلك سلبا على توازن الفريق".

برشلونة مهدد بخوض أول أربع جولات من الليجا خارج أرضه