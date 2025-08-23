تقرير: ميلان يعمل في أكثر من اتجاه لحسم صفقة المهاجم

اتضحت خطة ميلان الإيطالي لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في الوقت الذي أبدى فيه الروسونيري اهتمامه بأكثر من لاعب في الوقت الراهن.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" خطة ميلان لتدعيم صفوفه الهجومية، خاصة مع غموض موقف فيكتور بونيفيس، لاعب باير ليفركوزن.

موقف فيكتور بونيفيس

أخضع ميلان اللاعب فيكتور بونيفيس إلى فحوصات طبية جديدة، من أجل الاستقرار على موقفه من التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يصدر ميلان بيانًا يكشف خلاله حالة اللاعب فيكتور بونيفيس، إذ يرى الروسونيري أن توضيح الأمر يعد ضروريًا.

عرض رسمي لكونراد هاردر

أرسل ميلان عرضًا رسميًا تبلغ قيمته 27 مليون يورو، إلى نادي سبورتينج لشبونة، من أجل التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا، كونراد هاردر.

ويأتي ذلك تزامنًا مع وجود أكثر من اهتمام فرنسي بالتعاقد مع كونراد هاردر، وبدأ ميلان في التحرك لضم اللاعب تحسبًا لأي طارئ يحدث في خطته الخاصة بتدعيم صفوف الفريق.

فلاهوفيتش

يسود الغموض حول موقف ميلان ودوسان فلاهوفيتش، في الوقت الراهن إذ من الوارد حدوث تطورات خلال الأيام المقبلة وحتى غلق سوق الانتقالات