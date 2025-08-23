المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقرير: ميلان يعمل في أكثر من اتجاه لحسم صفقة المهاجم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:44 م 23/08/2025
ميلان

فريق ميلان

اتضحت خطة ميلان الإيطالي لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في الوقت الذي أبدى فيه الروسونيري اهتمامه بأكثر من لاعب في الوقت الراهن.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" خطة ميلان لتدعيم صفوفه الهجومية، خاصة مع غموض موقف فيكتور بونيفيس، لاعب باير ليفركوزن.

طالع ترتيب الدوري الإيطالي

موقف فيكتور بونيفيس

أخضع ميلان اللاعب فيكتور بونيفيس إلى فحوصات طبية جديدة، من أجل الاستقرار على موقفه من التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يصدر ميلان بيانًا يكشف خلاله حالة اللاعب فيكتور بونيفيس، إذ يرى الروسونيري أن توضيح الأمر يعد ضروريًا.

أخبار الدوري الإيطالي

عرض رسمي لكونراد هاردر

أرسل ميلان عرضًا رسميًا تبلغ قيمته 27 مليون يورو، إلى نادي سبورتينج لشبونة، من أجل التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا، كونراد هاردر.

ويأتي ذلك تزامنًا مع وجود أكثر من اهتمام فرنسي بالتعاقد مع كونراد هاردر، وبدأ ميلان في التحرك لضم اللاعب تحسبًا لأي طارئ يحدث في خطته الخاصة بتدعيم صفوف الفريق.

بعد رفض لوكاتيلي وزكريا.. الأهلي السعودي يتحول إلى نجم ميلان

فلاهوفيتش

يسود الغموض حول موقف ميلان ودوسان فلاهوفيتش، في الوقت الراهن إذ من الوارد حدوث تطورات خلال الأيام المقبلة وحتى غلق سوق الانتقالات

 

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي فلاهوفيتش

