دي بروين يفتتح عدّاد أهدافه مع نابولي

استطاع النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب فريق نابولي، أن يحرز أولى أهدافه مع بطل الدوري الإيطالي.

صاحب الـ34 عامًا سجل هدفًا في شباك ساسولو في الدقيقة (57) من الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي، نسخة موسم 2025-2026.

وكان دي بروين قد انتقل إلى صفوف نابولي في صيف 2025 بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، ليوقّع مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2027.

ويسعى نابولي للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، بعد صراع في الموسم الماضي مع إنتر امتدّ حتى الأسبوع الأخير.

مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي

يمتلك دي بروين مسيرة قوية وتاريخية مع مانشستر سيتي، امتدت لـ10 سنوات، بدايةً من عام 2015 بعد قدومه من فريق فولفسبورج.

ورحل دي بروين عن السيتي في صيف 2025، حيث انتهى عقد الدولي البلجيكي دون الحصول على عرض للتجديد، ليرحل إلى نابولي مجانًا.

وشارك دي بروين مع مانشستر سيتي في 422 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف، كما قدّم 177 تمريرة حاسمة.

وعلى مستوى الألقاب، تُوّج بالدوري الإنجليزي بواقع (6 مرات)، كما فاز بلقب كأس إنجلترا (مرتين)، وبلقب كأس كاراباو (5 مرات)، وبالدرع الخيرية (مرة واحدة).

واستطاع دي بروين أن يحقّق لقب دوري أبطال أوروبا، وهو الأول في تاريخ النادي، في مناسبة واحدة كانت في نسخة موسم 2022-2023 على حساب إنتر الإيطالي بهدف دون رد.