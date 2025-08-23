سجل البلجيكي كيفين دي بروين في فوز نابولي على ساسولو بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإيطالي.

وحل نابولي ضيفا على ساسولو في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجديد "2025-2026".

وشارك دي بروين أساسيا في تشكيل نابولي.

وافتتح سكوت ماكتومناي التسجيل لنابولي في الدقيقة 17.

دي بروين.. أول مباراة.. أول هدف

ونفذ دي بروين ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 78 من الجانب الأيسر ومرت إلى داخل الشباك دون أن يلمسها أحد، ليسجل الهدف الثاني لنابولي.

وكان صاحب الـ34 عاما أنهى رحلته مع مانشستر سيتي بعدما قضى 10 سنوات في ملعب الاتحاد.

وانضم النجم البلجيكي إلى صفوف نابولي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحصد بذلك نابولي أول ثلاث نقاط في انطلاقة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يخوض نابولي جولته الثانية في الدوري الإيطالي ضد كالياري يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس.