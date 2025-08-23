المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سحر دي بروين يظهر.. نابولي يبدأ رحلة الدفاع عن الدوري الإيطالي بالفوز على ساسولو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:16 م 23/08/2025
احتفال دي بروين

احتفال دي بروين - ساسولو ضد نابولي

سجل البلجيكي كيفين دي بروين في فوز نابولي على ساسولو بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإيطالي.

وحل نابولي ضيفا على ساسولو في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجديد "2025-2026".

وشارك دي بروين أساسيا في تشكيل نابولي.

وافتتح سكوت ماكتومناي التسجيل لنابولي في الدقيقة 17.

طالع نتائج مباريات الدوري الإيطالي من هنا

دي بروين.. أول مباراة.. أول هدف

ونفذ دي بروين ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 78 من الجانب الأيسر ومرت إلى داخل الشباك دون أن يلمسها أحد، ليسجل الهدف الثاني لنابولي.

وكان صاحب الـ34 عاما أنهى رحلته مع مانشستر سيتي بعدما قضى 10 سنوات في ملعب الاتحاد.

وانضم النجم البلجيكي إلى صفوف نابولي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحصد بذلك نابولي أول ثلاث نقاط في انطلاقة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يخوض نابولي جولته الثانية في الدوري الإيطالي ضد كالياري يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس.

الدوري الإيطالي نابولي ساسولو دي بروين

