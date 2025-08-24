المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الدوري الإيطالي.. فيورنتينا يتعثر.. وكومو يعبر لاتسيو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:21 م 24/08/2025
كومو

فريق كومو

انتهت مباريات الدوري الإيطالي التي انطلقت اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المسابقة.

وانطلقت مواجهتان من الدوري الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، كالياري أمام فيورنتينا، كومو أمام لاتسيو.

"سيعود إلى ألمانيا".. تقرير: فشل صفقة بونيفاس إلى ميلان

فيورنتينا يتعثر

سقط نادي فيورنتينا، في فخ التعادل أمام نظيره كالياري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، ليحصد الثنائي نقطة واحدة.

وانتهت المباراة بين كالياري وفيورنتينا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وافتتح رولاند ماندراجورا التسجيل في الدقيقة 68 لصالح الأخير، بينما عادل سيياستيانو النتيجة في الدقيقة 90+4.

برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر

كومو يعبر لاتسيو

تفوق نادي كومو على نظيره لاتسيو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، لحساب منافسات الجولة الأولى من مواجهات الدوري الإيطالي، لتحصل كتيبة فابريجاس 3 نقاط هامة.

وافتتح أناستسيوس دوفيكاس التسجيل لصالح كومو في الدقيقة 47 من عمر المباراة، قبل أن يعزز نيكو باز من تقدم الفريق بالدقيقة 73، بينما ظهر لاتسيو عاجزًا أمام المرمى.

الدوري الإيطالي لاتسيو فيورنتينا كومو

