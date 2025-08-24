الدوري الإيطالي.. فيورنتينا يتعثر.. وكومو يعبر لاتسيو

انتهت مباريات الدوري الإيطالي التي انطلقت اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المسابقة.

وانطلقت مواجهتان من الدوري الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، كالياري أمام فيورنتينا، كومو أمام لاتسيو.

فيورنتينا يتعثر

سقط نادي فيورنتينا، في فخ التعادل أمام نظيره كالياري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، ليحصد الثنائي نقطة واحدة.

وانتهت المباراة بين كالياري وفيورنتينا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وافتتح رولاند ماندراجورا التسجيل في الدقيقة 68 لصالح الأخير، بينما عادل سيياستيانو النتيجة في الدقيقة 90+4.

كومو يعبر لاتسيو

تفوق نادي كومو على نظيره لاتسيو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، لحساب منافسات الجولة الأولى من مواجهات الدوري الإيطالي، لتحصل كتيبة فابريجاس 3 نقاط هامة.

وافتتح أناستسيوس دوفيكاس التسجيل لصالح كومو في الدقيقة 47 من عمر المباراة، قبل أن يعزز نيكو باز من تقدم الفريق بالدقيقة 73، بينما ظهر لاتسيو عاجزًا أمام المرمى.