المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لتعويض إيزاك.. فلاهوفيتش معروض على نيوكاسل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:27 م 26/08/2025
دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس

فلاهوفيتش

كشفت تقارير إعلامية عرض فرصة التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويمتد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي، وذكرت تقارير سابقة أن النادي الإيطالي لم يتمكن من إقناعه بالتجديد، لذا يفضل بيعه بعد نهاية الموسم الحالي بدلا من خسارته مجانا.

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي

وبحسب ما أكده موقع "Give Me Sport" البريطاني، فإن يوفنتوس عرض على نيوكاسل يونايتد فرصة التعاقد مع فلاهوفيتش، كبديل محتمل لألكسندر إيزاك.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن إيزاك أبلغ إدارة نيوكاسل برغبته في الرحيل، حيث يسعى للانتقال إلى ليفربول الذي قدّم عرضا لضم اللاعب مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، قابله "الماجبايز" بالرفض.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس مستعد لقبول عروض بقيمة 30 مليون يورو لبيع المهاجم الصربي، خاصة بعد انضمام الكندي جوناثان ديفيد.

دورتموند يضم كارني تشوكويميكا نهائيا من تشيلسي

في الوقت الحالي، لا يخطط نيوكاسل للمضي قدما لإتمام الصفقة كما أنه من غير الواضح ما إذا كان فلاهوفيتش منفتحا على الانتقال إلى قلعة "سانت جيمس بارك".

كان فلاهوفيتش قد انضم إلى يوفنتوس في شتاء 2022 قادما من فيورنتينا مقابل 83 مليون يورو، وشارك مع "البيانكونيري" في 146 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 59 هدفا.

جدول مباريات اليوم

نيوكاسل يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg