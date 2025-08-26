لتعويض إيزاك.. فلاهوفيتش معروض على نيوكاسل

كشفت تقارير إعلامية عرض فرصة التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويمتد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي، وذكرت تقارير سابقة أن النادي الإيطالي لم يتمكن من إقناعه بالتجديد، لذا يفضل بيعه بعد نهاية الموسم الحالي بدلا من خسارته مجانا.

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي

وبحسب ما أكده موقع "Give Me Sport" البريطاني، فإن يوفنتوس عرض على نيوكاسل يونايتد فرصة التعاقد مع فلاهوفيتش، كبديل محتمل لألكسندر إيزاك.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن إيزاك أبلغ إدارة نيوكاسل برغبته في الرحيل، حيث يسعى للانتقال إلى ليفربول الذي قدّم عرضا لضم اللاعب مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، قابله "الماجبايز" بالرفض.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس مستعد لقبول عروض بقيمة 30 مليون يورو لبيع المهاجم الصربي، خاصة بعد انضمام الكندي جوناثان ديفيد.

دورتموند يضم كارني تشوكويميكا نهائيا من تشيلسي

في الوقت الحالي، لا يخطط نيوكاسل للمضي قدما لإتمام الصفقة كما أنه من غير الواضح ما إذا كان فلاهوفيتش منفتحا على الانتقال إلى قلعة "سانت جيمس بارك".

كان فلاهوفيتش قد انضم إلى يوفنتوس في شتاء 2022 قادما من فيورنتينا مقابل 83 مليون يورو، وشارك مع "البيانكونيري" في 146 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 59 هدفا.

جدول مباريات اليوم