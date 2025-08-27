المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالوتيلي يقترب من المحطة الـ13 في مسيرته

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:31 م 27/08/2025
بالوتيلي

المهاجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي

قد يكون المهاجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي على أعتاب الانضمام إلى النادي الثالث عشر في مسيرته الكروية، بعدما أعلن رغبته في خوض تجربة جديدة في الدوري الأسترالي.

ويحظى بالوتيلي، البالغ من العمر 35 عامًا، باهتمام نادي بيرث جلوري الأسترالي، عقب انتهاء عقده مع جنوة الإيطالي، حيث قضى الموسم الماضي مكتفيًا بالمشاركة في ست مباريات فقط بالدوري قبل خروجه من حسابات الفريق.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

بالوتيلي يفتح الباب للعب في الدوري الأسترالي

وقال النجم الإيطالي في تصريحات لوكالة "Newswire": "أنا مهتم جدًا باللعب في الدوري الأسترالي. ستكون تجربة جديدة بالنسبة لي، وباب المفاوضات مفتوح إذا رغبت الأندية في التحدث معي".

وكشف مهاجم مانشستر سيتي السابق أنه استشار مواطنه أليساندرو ديامانتي، الذي سبق له اللعب في الدوري الأسترالي بقميص ويسترن يونايتد، وأكد له أن الانتقال إلى هناك قد يمثل تحديًا مختلفًا ومثيرًا.

وبذلك، يبدو أن بالوتيلي يستعد لإضافة محطة جديدة لمسيرة طويلة حافلة بالمحطات داخل القارة الأوروبية وخارجها، مع إمكانية فتح فصل جديد في الملاعب الأسترالية.

مباريات جنوة في الدوري الإيطالي من هنا

مسيرة حافلة لماريو بالوتيلي

شهدت مسيرة بالوتيلي العديد من المحطات المتنوعة، إذ ارتدى قمصان أندية كبرى مثل إنتر ميلان، ميلان، مانشستر سيتي، ليفربول، إضافة إلى تجارب خارجية في فرنسا مع مارسيليا، وفي سويسرا مع سيون، وفي تركيا مع أضنة ديميرسبور، إلى جانب فترتيه مع مونزا وبريشيا في إيطاليا.

الدوري الإيطالي ليفربول مانشستر سيتي جنوة إنتر ميلان ماريو بالوتيلي بيرث جلوري الدوري الأسترالي

