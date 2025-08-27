يوفنتوس يعلن بيع تياجو جالو إلى بشكتاش

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إتمام انتقال المدافع البرتغالي تياجو جالو إلى صفوف بشكتاش التركي، في صفقة بلغت قيمتها 3.5 مليون يورو تدفع على ثلاث سنوات مالية، بالإضافة إلى مكافآت متغيرة تصل إلى مليون يورو.

بعد مشاركة وحيدة.. جالو يغادر يوفنتوس

لم ينجح جالو (25 عامًا) في فرض نفسه بقميص "السيدة العجوز" منذ انضمامه قادمًا من ليل الفرنسي في يناير 2024 مقابل 5.1 مليون يورو مع متغيرات، حيث خاض مباراة واحدة فقط استمرت 16 دقيقة أمام مونزا في مايو الماضي، قبل أن تتم إعارته إلى بورتو البرتغالي لنصف موسم.

وبعد عودته هذا الصيف إلى تورينو، تأكد أن اللاعب خارج حسابات المدرب إيجور تيودور، ما عجّل برحيله إلى الدوري التركي.

وأوضح يوفنتوس، المدرج في البورصة، أن الصفقة ستمنح النادي أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا يقدر بـ 1.4 مليون يورو في السنة المالية الحالية، بعد خصم النفقات الإضافية.

وبانتقاله إلى بشكتاش، يسعى جالو لإحياء مسيرته الكروية من جديد بعد تجربة قصيرة وغير ناجحة في إيطاليا.