المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يوفنتوس يعلن بيع تياجو جالو إلى بشكتاش

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:49 م 27/08/2025
تياجو جالو

تياجو جالو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إتمام انتقال المدافع البرتغالي تياجو جالو إلى صفوف بشكتاش التركي، في صفقة بلغت قيمتها 3.5 مليون يورو تدفع على ثلاث سنوات مالية، بالإضافة إلى مكافآت متغيرة تصل إلى مليون يورو.

بعد مشاركة وحيدة.. جالو يغادر يوفنتوس

لم ينجح جالو (25 عامًا) في فرض نفسه بقميص "السيدة العجوز" منذ انضمامه قادمًا من ليل الفرنسي في يناير 2024 مقابل 5.1 مليون يورو مع متغيرات، حيث خاض مباراة واحدة فقط استمرت 16 دقيقة أمام مونزا في مايو الماضي، قبل أن تتم إعارته إلى بورتو البرتغالي لنصف موسم.

وبعد عودته هذا الصيف إلى تورينو، تأكد أن اللاعب خارج حسابات المدرب إيجور تيودور، ما عجّل برحيله إلى الدوري التركي.

وأوضح يوفنتوس، المدرج في البورصة، أن الصفقة ستمنح النادي أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا يقدر بـ 1.4 مليون يورو في السنة المالية الحالية، بعد خصم النفقات الإضافية.

وبانتقاله إلى بشكتاش، يسعى جالو لإحياء مسيرته الكروية من جديد بعد تجربة قصيرة وغير ناجحة في إيطاليا.

الدوري التركي بشكتاش الدوري الإيطالي يوفنتوس تياجو جالو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg