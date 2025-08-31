المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بـ60 مليون يورو.. يوفنتوس يحسم صفقة كولو مواني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:21 م 27/08/2025
كولو مواني

المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني

أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي على بعد خطوات قليلة من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 60 مليون يورو، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية إيطالية أبرزها "فوتبول إيطاليا".

كولو مواني يرتدي قميص يوفنتوس بشكل نهائي

وكان كولو مواني قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة في يناير الماضي، في فترة كلفت "السيدة العجوز" نحو 3.6 مليون يورو، قبل أن تنجح إدارة النادي مؤخرًا في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان لجعل الصفقة دائمة.

يوفنتوس يعلن بيع تياجو جالو إلى بشكتاش

وأوضحت التقارير أن المبلغ النهائي يتوزع بين قيمة الإعارة والالتزام بالشراء، حيث ظل الطرفان في مفاوضات مستمرة لأسابيع قبل أن يتم التوصل إلى اختراق حاسم.

ورغم محاولات يوفنتوس لتخفيض قيمة الصفقة، إلا أن باريس سان جيرمان رفع السعر المطلوب في اللحظات الأخيرة، مبررًا ذلك بإنفاقه 95 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب من آينتراخت فرانكفورت في سبتمبر 2023، ورغبته في تقليص الخسائر المالية.

ماذا قدم كولو مواني مع يوفنتوس؟

وساهم كولو مواني في تعزيز قوة هجوم البيانكونيري، حيث سجل 10 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة تنافسية، مما جعل بقاءه مطلبًا رئيسيًا للنادي الإيطالي.

آرثر ميلو ينتقل إلى جريميو قادماً من يوفنتوس

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي باريس سان جيرمان يوفنتوس صفقة انتقال كولو مواني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

