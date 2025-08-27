المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قائمة انضم إليها فلورينزي.. أبرز 10 لاعبين اعتزلوا كرة القدم في 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:17 م 27/08/2025
فلورينزي

أليساندرو فلورينزي يعتزل كرة القدم

أعلن اللاعب الإيطالي أليساندرو فلورينزي اعتزاله، اليوم الأربعاء، لينضم إلى قائمة مطولة من النجوم الذين توقفوا عن ممارسة كرة القدم هذا العام 2025.

صاحب الـ34 عامًا خاض تجربة أخيرة مع ميلان، لم تكن موفقة بما فيه الكفاية، بعدما لعب 77 مباراة خلال 3 مواسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 أخرى.

اعتزال فلورينزي

توقف فلورينزي لعب كرة القدم هذا العام بعد مسيرة طويلة حقق خلالها 3 ألقاب مع الأندية، إضافة إلى يورو 2020 مع المنتخب الإيطالي.

ودافع فلورينزي عن قمصان عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا، أبرزها روما وفالنسيا وباريس سان جيرمان وميلان.

أبرز المعتزلين في عام 2025

شهد عام 2025 اعتزال عدد من نجوم الصف الأول في كرة القدم، أبرزهم كالتالي:

- مارسيلو: اعتزل مع فلومينينسي البرازيلي

- بيبي رينا: التجربة الأخيرة كانت مع كومو

- ماتس هوملز: توقف عن كرة القدم في روما

- آدم لالانا: علق حذاءه مع ساوثامبتون ثم انضم إلى الجهاز الفني له

- جوني إيفانز: اعتزل بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد

- فيليبي ميلو: كانت تجربته الأخيرة في البرازيل رفقة فلومينينسي

- توبي ألدرفيريلد: اعتزل مع رويال أنتويرب البلجيكي

- سيمون كيير: جلس في منزله بعد ميلان ثم اعتزل مطلع 2025

- كارلوس فيلا: أنهى مسيرته بعد 6 مواسم مع لوس أنجلوس إف سي

- خوسيه كاليخون: اعتزل بعد تجربة في دوري الدرجة الثالثة الإسباني رفقة ماربيلا

مباراة ميلان القادمة
الدوري الإيطالي أليساندرو فلورينزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg