أعلن اللاعب الإيطالي أليساندرو فلورينزي اعتزاله، اليوم الأربعاء، لينضم إلى قائمة مطولة من النجوم الذين توقفوا عن ممارسة كرة القدم هذا العام 2025.

صاحب الـ34 عامًا خاض تجربة أخيرة مع ميلان، لم تكن موفقة بما فيه الكفاية، بعدما لعب 77 مباراة خلال 3 مواسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 أخرى.

اعتزال فلورينزي

توقف فلورينزي لعب كرة القدم هذا العام بعد مسيرة طويلة حقق خلالها 3 ألقاب مع الأندية، إضافة إلى يورو 2020 مع المنتخب الإيطالي.

ودافع فلورينزي عن قمصان عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا، أبرزها روما وفالنسيا وباريس سان جيرمان وميلان.

أبرز المعتزلين في عام 2025

شهد عام 2025 اعتزال عدد من نجوم الصف الأول في كرة القدم، أبرزهم كالتالي:

- مارسيلو: اعتزل مع فلومينينسي البرازيلي

- بيبي رينا: التجربة الأخيرة كانت مع كومو

- ماتس هوملز: توقف عن كرة القدم في روما

- آدم لالانا: علق حذاءه مع ساوثامبتون ثم انضم إلى الجهاز الفني له

- جوني إيفانز: اعتزل بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد

- فيليبي ميلو: كانت تجربته الأخيرة في البرازيل رفقة فلومينينسي

- توبي ألدرفيريلد: اعتزل مع رويال أنتويرب البلجيكي

- سيمون كيير: جلس في منزله بعد ميلان ثم اعتزل مطلع 2025

- كارلوس فيلا: أنهى مسيرته بعد 6 مواسم مع لوس أنجلوس إف سي

- خوسيه كاليخون: اعتزل بعد تجربة في دوري الدرجة الثالثة الإسباني رفقة ماربيلا