رومانو: ميلان يحسم صفقة ضم نكونكو من تشيلسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:27 م 28/08/2025
كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي

كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ميلان الإيطالي، قد حسم صفقة التعاقد مع كريستوفر نكونكو، نجم فريق تشيلسي، بعقد يمتد لخمس سنوات.

35 مليون يورو.. تفاصيل صفقة انتقال نكونكو لميلان

وكتب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "كريستوفر نكونكو إلى ميلان، تم الاتفاق شفهيًا من حيث المبدأ على الصفقة بين الناديين".

وتابع: "من المقرر أن يُجهز ميلان وتشيلسي اليوم وثائق الصفقة، وستبلغ قيمتها حوالي 35 مليون يورو بالإضافة إلى الإضافات".

الصفقة التاسعة.. جارناتشو على أعتاب تشيلسي

وأتم: "كما كُشف أمس، وافق نكونكو على عقد مدته 5 سنوات".

وكان نكونكو على رادار عدة أندية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزها: أستون فيلا، لايبزيج، باير ليفركوزن، جالاتا سراي وبايرن ميونخ.

"الرفض لرغبة مشتركة".. بايرن ميونخ يفشل في محاولات ضم نكونكو

وأشارت شبكة فوت ميركاتو إلى أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا يرغب في ضمان المشاركة بصفة مستمرة، وذلك لاستعادة مكانته في قائمة منتخب فرنسا، قبل كأس العالم 2026.

ثاني أغلى صفقة في تاريخ ميلان

وأوضحت أن قيمة الصفقة مع بنود الإضافات قد تصل إلى 45 مليون يورو، مما سيجعله ثاني أغلى لاعب في تاريخ ميلان، بعد رافائيل لياو الذي تم التعاقد معه مقابل 49.5 مليون يورو.

وسينضم نكونكو لقائمة اللاعبين الذي انتقلوا من صفوف تشيلسي لميلان، والتي ضمت عدة نجوم خلال السنوات الأخيرة، أبرزهم: توموري، جواو فيليكس وجيرو.

تشيلسي ميلان نكونكو

