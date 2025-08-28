بيزا يتفق مع راؤول ألبيول للعودة إلى الدوري الإيطالي

أعلن نادي بيزا الإيطالي، الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى، عن توصله إلى اتفاق مع المدافع الإسباني المخضرم راؤول ألبيول، لاعب ريال مدريد ونابولي السابق، للانضمام إلى صفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

اتفاق رسمي بين بيزا وألبيول

ووفقًا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، جاء الاتفاق بعد اجتماع جمع الطرفين في فيرسيليا، توسكانا، الليلة الماضية.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

وأكدت المصادر أن ألبيول (39 عامًا) وافق على توقيع عقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليعود بذلك للدوري الإيطالي بعد انتهاء عقده مع فياريال في يونيو الماضي.

ويعد ألبيول أحد أبرز المدافعين الإسبان الذين حملوا خبرة كبيرة في إيطاليا، إذ أمضى ست سنوات في نابولي وشارك في 180 مباراة بالدوري الإيطالي مع الفريق الأول، فاز خلالها بكأس إيطاليا مرة واحدة وبكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة.

وكان بيزا قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ألبيول في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليضيف قلب دفاع مخضرم إلى صفوفه مع انطلاق الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

مباريات بيزا المقبلة في الدوري الإيطالي من هنا