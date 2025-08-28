أليجري ينفي التواصل مع رابيو لضمه إلى ميلان

نفى ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان الإيطالي، تواصله مع أدريان رابيو لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

مارسيليا أعلن مؤخرا عرض رابيو للبيع، بعد اشتباكه مع زميله جوناثان رو عقب الخسارة أمام رين في افتتاح الدوري الفرنسي قبل أيام.

وأجاب أليجري على سؤال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليتشي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي حول التواصل مع الفرنسي: "لا، لم أتحدث معه، منذ ما قبل العطلة، أكنّ له الكثير من المودة لكنه لاعبا في مارسيليا".

وأضاف: "لا أهتم بسوق الانتقالات، فهذه مسؤولية الإدارة، وأنا سعيد بجميع اللاعبين المتوفرين بين يديّ".

وعاد أليجري لتولي مسؤولية الإشراف على ميلان هذا الصيف، بعد ثلاثة مواسم قضاها على رأس يوفنتوس حيث عمل مع رابيو عندما كان الدولي الفرنسي لاعبا في صفوف فريق "بيانكونيري" بين 2019 و2024.

وانضم رابيو إلى مارسيليا في سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس الإيطالي بعد وصوله إلى نهاية عقده مع "السيدة العجوز".

خاض اللاعب في الموسم الماضي 31 مباراة مع مارسيليا مسجلا 10 أهداف، بينها 9 في الدوري الذي أنهاه الفريق ثانيا خلف باريس سان جيرمان، ليشارك بالتالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

