أليجري ينفي التواصل مع رابيو لضمه إلى ميلان

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:28 م 28/08/2025
رابيو

أدريان رابيو

نفى ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان الإيطالي، تواصله مع أدريان رابيو لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

مارسيليا أعلن مؤخرا عرض رابيو للبيع، بعد اشتباكه مع زميله جوناثان رو عقب الخسارة أمام رين في افتتاح الدوري الفرنسي قبل أيام.

جيمي فاردي يضع قدما في كريمونيزي الإيطالي 

وأجاب أليجري على سؤال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليتشي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي حول التواصل مع الفرنسي: "لا، لم أتحدث معه، منذ ما قبل العطلة، أكنّ له الكثير من المودة لكنه لاعبا في مارسيليا".

وأضاف: "لا أهتم بسوق الانتقالات، فهذه مسؤولية الإدارة، وأنا سعيد بجميع اللاعبين المتوفرين بين يديّ".

وست هام يتفق مع ساوثامبتون على ضم ماتيوس فرنانديز 

وعاد أليجري لتولي مسؤولية الإشراف على ميلان هذا الصيف، بعد ثلاثة مواسم قضاها على رأس يوفنتوس حيث عمل مع رابيو عندما كان الدولي الفرنسي لاعبا في صفوف فريق "بيانكونيري" بين 2019 و2024.

وانضم رابيو إلى مارسيليا في سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس الإيطالي بعد وصوله إلى نهاية عقده مع "السيدة العجوز".

خاض اللاعب في الموسم الماضي 31 مباراة مع مارسيليا مسجلا 10 أهداف، بينها 9 في الدوري الذي أنهاه الفريق ثانيا خلف باريس سان جيرمان، ليشارك بالتالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ميلان مارسيليا أدريان رابيو

