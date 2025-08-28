أثار نادي ميلان قلقًا كبيرًا بعد تعرض لاعبه الصيفي أردون جاشاري لإصابة محتملة خطيرة خلال تدريبات الفريق صباح الخميس.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انتقل إلى ميلان مقابل 37 مليون يورو من كلوب بروج، لاصطدام مع زميله سانتياجو خيمينيز، ما استدعى توقف مشاركته على الفور.

وأكد المدرب ماسيميليانو أليجري خلال المؤتمر الصحفي قبل رحلة الفريق إلى ليتشي يوم الجمعة أن جاشاري لن يكون متاحًا في المباريات المقبلة بسبب الاصطدام.

بينما أشارت تقارير عدة من بينها سكاي سبورت إيطاليا وسبورت إيطاليا إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في عظمة الشظية، مع مخاوف من أن تكون خطيرة وقد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

غياب محتمل لشهرين على الأقل

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، قد يغيب جاشاري لمدة تصل إلى شهرين على الأقل، مع توقع خضوعه لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس، حيث يعتبر الدولي السويسري أغلى صفقة في الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

