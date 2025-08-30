الدوري الإيطالي.. ميلان يتعافى بثنائية ضد ليتشي

تعافى ميلان من هزيمته في الجولة الافتتاحية في الدوري الإيطالي، بفوزه 2-0 على ليتشي في الجولة الثانية.

وخسر ميلان 2-1 على أرضه أمام كريمونيزي الصاعد حديثا مطلع الأسبوع ليصبح المدرب ماسيميليانو أليجري تحت الضغط في عودته إلى النادي الذي سبق له أن فاز معه بلقب الدوري في فترته الأولى.

وسجل ميلان هدفا في الدقيقة الرابعة عن طريق ماتيو جابيا، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR" بداعي وجود تسلل.

وبعد شوط أول سلبي، سجل الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك الهدف الأول لميلان في الدقيقة 66.

وأضاف الأميركي البديل كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لكتيبة "الروسونيري" في الدقيقة 86.

وبهذا يحصد ميلان أول 3 نقاط في الموسم الجديد من "سيري آ"، فيما تلقى ليتشي خسارته الأولى وتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

ورغم الفوز، بدا أليجري غير سعيد في المنطقة الفنية، وسارع بمغادرة الملعب مع صافرة النهاية.

