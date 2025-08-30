المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الإيطالي.. ميلان يتعافى بثنائية ضد ليتشي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:53 ص 30/08/2025
ميلان

ميلان

تعافى ميلان من هزيمته في الجولة الافتتاحية في الدوري الإيطالي، بفوزه 2-0 على ليتشي في الجولة الثانية.

وخسر ميلان 2-1 على أرضه أمام كريمونيزي الصاعد حديثا مطلع الأسبوع ليصبح المدرب ماسيميليانو أليجري تحت الضغط في عودته إلى النادي الذي سبق له أن فاز معه بلقب الدوري في فترته الأولى.

وسجل ميلان هدفا في الدقيقة الرابعة عن طريق ماتيو جابيا، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR" بداعي وجود تسلل.

وبعد شوط أول سلبي، سجل الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك الهدف الأول لميلان في الدقيقة 66.

وأضاف الأميركي البديل كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لكتيبة "الروسونيري" في الدقيقة 86.

وبهذا يحصد ميلان أول 3 نقاط في الموسم الجديد من "سيري آ"، فيما تلقى ليتشي خسارته الأولى وتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

ورغم الفوز، بدا أليجري غير سعيد في المنطقة الفنية، وسارع بمغادرة الملعب مع صافرة النهاية.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

ميلان ليتشي الدوري الإيطالي

