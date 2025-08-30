خطف فريق بارما تعادلاً ثميناً في الدقائق الأخيرة أمام ضيفه أتالانتا بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

تفاصيل مباراة بارما ضد أتالانتا

انتظر أتالانتا حتى الدقيقة 79 ليفتتح التسجيل عبر الكرواتي ماريو باشاليتش.

لكن بارما رفض الخسارة على أرضه وتمكن المهاجم باتريك كوتروني من إدراك التعادل في الدقيقة 85، ليمنح فريقه أول نقطة هذا الموسم بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام يوفنتوس (0-2).

أما أتالانتا فاكتفى بالتعادل الثاني له توالياً، بعدما كان قد خرج بنفس النتيجة أمام بيزا في الجولة الأولى.

بولونيا يحقق فوزه الأول هذا الموسم

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق بولونيا فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه كومو بهدف نظيف سجله ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 59.

وعوض بولونيا خسارته أمام روما في الجولة الماضية (0-1)، بينما تلقى كومو الهزيمة الأولى له بعد بداية قوية بالفوز على لاتسيو (2-0).