المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أنجيسا يهدي نابولي فوزًا قاتلًا على كالياري في الدوري الإيطالي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:10 ص 31/08/2025
احتفال لاعبو نابولي

نابولي يتصدر الدوري الإيطالي

خطف الكاميروني فرانك أنجيسا الأضواء بعدما قاد نابولي لتحقيق فوز مثير على ضيفه كالياري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وقدم رجال المدرب أنطونيو كونتي بداية قوية هذا الموسم، حيث واصلوا انتصاراتهم بعد الفوز في الجولة الأولى على ساسولو بهدفين نظيفين خارج الديار، قبل أن يحسم أنجيسا مواجهة كالياري في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

وبهذا الانتصار رفع نابولي رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا بفارق الأهداف عن كريمونيسي وروما، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.

روما يواصل انطلاقته المثالية

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، واصل روما عروضه القوية وحقق فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على مضيفه بيزا بهدف نظيف.

وسجل ماتياس سولي هدف الفوز في الدقيقة 55، ليمنح فريق العاصمة الإيطالية 3 نقاط جديدة بعد انتصاره في الجولة الافتتاحية على بولونيا بالنتيجة ذاتها.

على الجانب الآخر، تلقى بيزا خسارته الأولى هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأولى مع أتالانتا بهدف لمثله.

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم اضغط هنا

روما نابولي كالياري الدوري الإيطالي نابولي ضد كالياري بيزا كالتشيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg