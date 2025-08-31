خطف الكاميروني فرانك أنجيسا الأضواء بعدما قاد نابولي لتحقيق فوز مثير على ضيفه كالياري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وقدم رجال المدرب أنطونيو كونتي بداية قوية هذا الموسم، حيث واصلوا انتصاراتهم بعد الفوز في الجولة الأولى على ساسولو بهدفين نظيفين خارج الديار، قبل أن يحسم أنجيسا مواجهة كالياري في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الانتصار رفع نابولي رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا بفارق الأهداف عن كريمونيسي وروما، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.

روما يواصل انطلاقته المثالية

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، واصل روما عروضه القوية وحقق فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على مضيفه بيزا بهدف نظيف.

وسجل ماتياس سولي هدف الفوز في الدقيقة 55، ليمنح فريق العاصمة الإيطالية 3 نقاط جديدة بعد انتصاره في الجولة الافتتاحية على بولونيا بالنتيجة ذاتها.

على الجانب الآخر، تلقى بيزا خسارته الأولى هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأولى مع أتالانتا بهدف لمثله.