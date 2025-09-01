المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تحت قيادة أليجري مجددا.. رابيو يقترب من ميلان

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:50 م 01/09/2025
رابيو - فرنسا

أدريان رابيو

يقترب لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو من العودة إلى الدوري الإيطالي، بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن ميلان بصدد الحصول على توقيعه في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

ووصل مشوار رابيو مع فريق أولمبيك مارسيليا إلى نهايته، بعدما وضعه الأخير على لائحة الانتقالات، على خلفية دخوله في شجار مع زميله جوناثان رو الذي أوقف أيضا من قبل النادي وانتقل إلى بولونيا الإيطالي.

بـ3 أرقام.. مباراة ليفربول وأرسنال تعيد كتابة التاريخ

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن رابيو صاحب الـ30 عاما سيوقع اليوم الإثنين عقد انتقاله إلى ميلان لمدة 4 أعوام.

وبهذا يعود رابيو للعب مجددا تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، مدربه السابق في يوفنتوس والمدير الفني الحالي لميلان.

الفتح ليلا كورة: لا صحة لأنباء التعاقد مع عمر خضر

وأشار التقرير إلى أن الطاقم الطبي لميلان سيسافر إلى فرنسا لإجراء الفحص الطبي الروتيني مع اللاعب قبل التوقيع، وذلك لأن رابيو متواجد حاليا في معسكر المنتخب الفرنسي.

وانضم رابيو إلى مارسيليا في سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس مع وصوله إلى نهاية عقده مع "البيانكونيري" الذي لعب معه 5 مواسم وحقق معه لقب الدوري المحلي عام 2020، إضافة إلى فوزه بكأس إيطاليا عامي 2021 و2024.

وخاض اللاعب في الموسم الماضي 31 مباراة مع مارسيليا مسجلا 10 أهداف.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

