كشفت تقارير إعلامية أن لويس أوبيندا، مهاجم فريق لايبزيج الألماني، يعتزم الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة، حيث يهدف الفريق الألماني لتقليص عدد اللاعبين في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

وذكرت شبكة "سكاي" الألمانية أن أوبيندا في طريقه إلى مدينة تورينو، لإتمام الصفقة التي تتضمن خيار الشراء النهائي ضمن حزمة تتجاوز قيمتها 40 مليون يورو.

وانضم أوبيندا (25 عاما) إلى لايبزيج في 2023 قادما من فريق لنس الفرنسي، وسجل 28 هدفا في موسمه الأول، وسجل 13 هدفا الموسم الماضي.

ويمتد عقد أوبيندا مع لايبزيج حتى 2028.

وكان لايبزيج قام ببيع بنيامين سيسكو لمانشستر يونايتد مقابل 76.5 مليون يورو وتشافي سيمونز إلى توتنهام مقابل 60 مليون يورو، وذكرت تقارير أن النادي يرغب في الحصول على 100 مليون يورو من عوائد بيع اللاعبين.

