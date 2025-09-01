المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: أوبيندا لاعب لايبزيج يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:57 م 01/09/2025
لويس أوبيندا

لويس أوبيندا

كشفت تقارير إعلامية أن لويس أوبيندا، مهاجم فريق لايبزيج الألماني، يعتزم الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة، حيث يهدف الفريق الألماني لتقليص عدد اللاعبين في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

وذكرت شبكة "سكاي" الألمانية أن أوبيندا في طريقه إلى مدينة تورينو، لإتمام الصفقة التي تتضمن خيار الشراء النهائي ضمن حزمة تتجاوز قيمتها 40 مليون يورو.

الفتح ليلا كورة: لا صحة لأنباء التعاقد مع عمر خضر

وانضم أوبيندا (25 عاما) إلى لايبزيج في 2023 قادما من فريق لنس الفرنسي، وسجل 28 هدفا في موسمه الأول، وسجل 13 هدفا الموسم الماضي.

ويمتد عقد أوبيندا مع لايبزيج حتى 2028.

بـ3 أرقام.. مباراة ليفربول وأرسنال تعيد كتابة التاريخ

وكان لايبزيج قام ببيع بنيامين سيسكو لمانشستر يونايتد مقابل 76.5 مليون يورو وتشافي سيمونز إلى توتنهام مقابل 60 مليون يورو، وذكرت تقارير أن النادي يرغب في الحصول على 100 مليون يورو من عوائد بيع اللاعبين.

جدول مباريات اليوم

يوفنتوس لايبزيج لويس أوبيندا

أحدث الموضوعات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

