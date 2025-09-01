المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الإعارة السابعة في 7 سنوات.. شديرة إلى ساسولو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:39 م 01/09/2025
شديرة

وليد شديرة يغادر نابولي

يواصل اللاعب المغربي وليد شديرة محاولة إثبات ذاته، لينضم إلى نادي ساسولو، مساء اليوم الإثنين.

المهاجم صاحب الـ27 عامًا انضم إلى نابولي في صيف 2023، لكنه اكتفى بالمشاركة في مباراتين رسميتين فقط، دون أن يسجل أو يصنع.

شديرة إلى ساسولو

كشف موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي أن شديرة أتم انتقاله إلى ساسولو.

وأوضح الموقع أن نابولي وافق على إعارة وليد شديرة إلى ساسولو حتى يونيو 2026، مع أحقية الشراء.

وأصبح ساسولو سابع نادٍ ينضم إليه وليد شديرة على سبيل الإعارة خلال السنوات الــ7 الأخيرة.

ويخوض وليد شديرة التجربة الحادية عشر في مسيرته مع كرة القدم، بعد أن لعب لـ9 أندية إيطالية إلى جانب إسبانيول.

وكان المهاجم وليد شديرة ضمن عناصر المغرب في كأس العالم 2022، لكنه لم ينجح لاحقًا في استغلال إنجاز منتخب وليد الركراكي الذي حل رابعًا في مونديال قطر.

وتبقى تجربة باري الأنجح في مسيرة شديرة، إذ سجل 28 هدفًا في 75 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي وليد شديرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg