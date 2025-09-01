الإعارة السابعة في 7 سنوات.. شديرة إلى ساسولو

يواصل اللاعب المغربي وليد شديرة محاولة إثبات ذاته، لينضم إلى نادي ساسولو، مساء اليوم الإثنين.

المهاجم صاحب الـ27 عامًا انضم إلى نابولي في صيف 2023، لكنه اكتفى بالمشاركة في مباراتين رسميتين فقط، دون أن يسجل أو يصنع.

شديرة إلى ساسولو

كشف موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي أن شديرة أتم انتقاله إلى ساسولو.

وأوضح الموقع أن نابولي وافق على إعارة وليد شديرة إلى ساسولو حتى يونيو 2026، مع أحقية الشراء.

وأصبح ساسولو سابع نادٍ ينضم إليه وليد شديرة على سبيل الإعارة خلال السنوات الــ7 الأخيرة.

ويخوض وليد شديرة التجربة الحادية عشر في مسيرته مع كرة القدم، بعد أن لعب لـ9 أندية إيطالية إلى جانب إسبانيول.

وكان المهاجم وليد شديرة ضمن عناصر المغرب في كأس العالم 2022، لكنه لم ينجح لاحقًا في استغلال إنجاز منتخب وليد الركراكي الذي حل رابعًا في مونديال قطر.

وتبقى تجربة باري الأنجح في مسيرة شديرة، إذ سجل 28 هدفًا في 75 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.