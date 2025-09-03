المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لماذا فشل يوفنتوس في ضم كولو مواني ونجح توتنهام في حسم الصفقة؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:37 م 03/09/2025
كولو مواني

المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني

شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية صراعًا مثيرًا على المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، بعد أن ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى يوفنتوس عقب فترة إعارة ناجحة، قبل أن يخطفه توتنهام هوتسبير في اللحظات الأخيرة.

يوفنتوس بين الرغبة والقيود المالية

قضى كولو مواني النصف الثاني من موسم 2025-2026 مع يوفنتوس على سبيل الإعارة، حيث تألق بتسجيله 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإيطالي، ثم واصل مشواره مع الفريق في كأس العالم للأندية.

ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

ورغم النجاح، لم يكن في عقده أي خيار شراء، ما جعل البيانكونيري مضطرًا للتفاوض من جديد مع باريس سان جيرمان.

لكن النادي الفرنسي لم يبد أي مرونة، متمسكًا بمطالبه المالية العالية. فقد حدد 60 مليون يورو كسعر بيع، أو كشرط إلزامي في أي إعارة جديدة.

هذا إلى جانب راتب اللاعب البالغ 8 ملايين يورو سنويًا، وهو رقم اعتُبر عائقًا أمام إدارة يوفنتوس، خاصة مع استمرار دوسان فلاهوفيتش وراتبه الضخم (12 مليون يورو) في قائمة الرواتب.

وبعد مفاوضات مطولة، قرر يوفنتوس تغيير استراتيجيته، مفضلًا توزيع ميزانيته على أكثر من صفقة بدلاً من المغامرة بمبلغ ضخم على لاعب واحد.

وبالفعل، ضم النادي لويس أوبيندا من لايبزيج على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 40.6 مليون يورو، إلى جانب التعاقد مع الجناح إيدون زيجروفا مقابل 15 مليون يورو + 3 ملايين كمتغيرات.

اللافت أن راتبي اللاعبين معًا يعادلان تقريبًا ما يتقاضاه كولو مواني وحده.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي من هنا

توتنهام يحسم السباق

مع انسحاب يوفنتوس، دخل توتنهام سريعًا على الخط وقدم العرض الذي كان يبحث عنه باريس سان جيرمان، حيث دفع مقابل مالي مرضٍ للنادي الفرنسي، وعقد ضخم يلبي مطالب اللاعب.

وبفضل هذه السرعة في التحرك، نجح النادي اللندني في إنهاء الصفقة في الساعات الأخيرة من الميركاتو، ليعلن رسميًا التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي باريس سان جيرمان توتنهام يوفنتوس كولو مواني الميركاتو الصيفي سوق الانتقالات فلاهوفيتش لويس أوبيندا إيدون زيجروفا

