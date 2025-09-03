شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية صراعًا مثيرًا على المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، بعد أن ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى يوفنتوس عقب فترة إعارة ناجحة، قبل أن يخطفه توتنهام هوتسبير في اللحظات الأخيرة.

يوفنتوس بين الرغبة والقيود المالية

قضى كولو مواني النصف الثاني من موسم 2025-2026 مع يوفنتوس على سبيل الإعارة، حيث تألق بتسجيله 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإيطالي، ثم واصل مشواره مع الفريق في كأس العالم للأندية.

ورغم النجاح، لم يكن في عقده أي خيار شراء، ما جعل البيانكونيري مضطرًا للتفاوض من جديد مع باريس سان جيرمان.

لكن النادي الفرنسي لم يبد أي مرونة، متمسكًا بمطالبه المالية العالية. فقد حدد 60 مليون يورو كسعر بيع، أو كشرط إلزامي في أي إعارة جديدة.

هذا إلى جانب راتب اللاعب البالغ 8 ملايين يورو سنويًا، وهو رقم اعتُبر عائقًا أمام إدارة يوفنتوس، خاصة مع استمرار دوسان فلاهوفيتش وراتبه الضخم (12 مليون يورو) في قائمة الرواتب.

وبعد مفاوضات مطولة، قرر يوفنتوس تغيير استراتيجيته، مفضلًا توزيع ميزانيته على أكثر من صفقة بدلاً من المغامرة بمبلغ ضخم على لاعب واحد.

وبالفعل، ضم النادي لويس أوبيندا من لايبزيج على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 40.6 مليون يورو، إلى جانب التعاقد مع الجناح إيدون زيجروفا مقابل 15 مليون يورو + 3 ملايين كمتغيرات.

اللافت أن راتبي اللاعبين معًا يعادلان تقريبًا ما يتقاضاه كولو مواني وحده.

توتنهام يحسم السباق

مع انسحاب يوفنتوس، دخل توتنهام سريعًا على الخط وقدم العرض الذي كان يبحث عنه باريس سان جيرمان، حيث دفع مقابل مالي مرضٍ للنادي الفرنسي، وعقد ضخم يلبي مطالب اللاعب.

وبفضل هذه السرعة في التحرك، نجح النادي اللندني في إنهاء الصفقة في الساعات الأخيرة من الميركاتو، ليعلن رسميًا التعاقد مع المهاجم الفرنسي.