لاوتارو: لم أقصد تشالهان أوجلو بتصريحاتي

أكد لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر الإيطالي، أنه لم يقصد الإساءة إلى زميله هاكان تشالهان أوجلو.

وقال لاوتارو مارتينيز في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول: "سيموني إنزاجي لم يخبرنا أبدا عن العرض الذي يملكه من الهلال أو أنه سيرحل قبل مباراة باريس سان جيرمان، لذلك كنا بعيدين عن الشائعات ومركزين على اللقاء".

ما حدث كان سوء فهم

وعن تصريحاته ضد تشالهان أوجلو، قال: "ما حدث هو سوء فهم، لم تعجبني بعض الأمور، كانت تصريحات من يريد البقاء فليبق ومن لا يرغب فليرحل عامة ولم أقصده تحديدا".

"كقائد هذا ما خطر على بالي حينها، ناقشنا الأمر معه ومع المدرب والإدارة وكل شيء على ما يرام".

وكان لاوتارو مارتينيز، قد انتقد أداء بعض لاعبي إنتر عقب توديع بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يفسر ماروتا رئيس النادي، بأن تصريحات لاوتارو يقصد بها تشالهان أوجلو.. طالع التفاصيل من هنا

ورحل سيموني إنزاجي عن تدريب إنتر، عقب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا، ليذهب إلى تدريب الهلال السعودي.

وخسر إنتر لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة العريضة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية.