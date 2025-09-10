المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نجم كومو يتوج بجائزة أفضل صاعد في الدوري الإيطالي لشهر أغسطس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:27 م 10/09/2025
نيكو باز

نيكو باز

أعلن الدوري الإيطالي عن اختيار الأرجنتيني الشاب نيكو باز، لاعب كومو، كأفضل نجم صاعد لشهر أغسطس 2025، بعد بداية قوية للموسم سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في مباراتين.

بصمة مبكرة مع كومو

باز، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ21 هذا الأسبوع، خطف الأنظار سريعًا بعدما قاد فريقه للفوز 2-0 على لاتسيو، حيث أحرز هدفًا رائعًا من ركلة حرة وصنع الهدف الآخر لزميله أناستاسيوس دوفيكاس.

وسيتسلم اللاعب جائزته قبل مواجهة فريقه المقبلة أمام جنوة على ملعب سينيجاليا، في تكريم مستحق لبدايته المميزة مع النادي الصاعد حديثًا.

مستقبل واعد وصفقات محتملة

الدولي الأرجنتيني انتقل إلى كومو قادمًا من ريال مدريد، الذي احتفظ بخيار إعادة الشراء مقابل 11 مليون يورو حتى عام 2027.

ووفق تقارير صحفية، فقد كان اللاعب هدفًا لعدد من الأندية الكبرى في الصيف الماضي، أبرزها توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان.

ريال مدريد الدوري الإيطالي إنتر ميلان توتنهام هوتسبير كومو نيكو باز جائزة شهر أغسطس 2025

