كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار

فاردي: اخترت الانتقال إلى كريمونيزي لأنه يشبه ليستر سيتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:07 م 10/09/2025
فاردي

فاردي - كريمونيزي الإيطالي

قال المهاجم المخضرم جيمي فاردي، إن هناك أوجه تشابه بين ناديه الحالي كريمونيزي الإيطالي، وفريقه السابق ليستر سيتي.

ويواجه كريمونيزي الصاعد حديثا للدوري الإيطالي موجة من التشكيك في قدراته، ويسعى لتفادي الهبوط هذا الموسم مثلما كان الحال مع ليستر سيتي.

طالع مباريات الدوري الإيطالي من هنا

وأكد فاردي في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أنه اقتنع بالانضمام إلى الفريق الإيطالي بعد مكالمة فيديو مطولة عبر تطبيق "زووم" مع مدرب كريمونيزي المعروف بخبراته في تجنب الهبوط.

وأضاف فاردي: "بمجرد أن نظرت إلى المدرب وما يريده، شعرت برغبة قوية في الانضمام لهذا الفريق، كما أنه من الرائع أن تشعر بأنك شخص مرغوب فيه، ولمست بعد لقاء المدرب ومالك النادي، أن المهمة الأساسية هي البقاء في الدوري، وهو نفس ما كنت أسعى إليه أثناء تواجدي في ليستر سيتي".

لم يكتف فاردي بمساعدة ليستر على تجنب الهبوط بل ساهم في التتويج الإعجازي للفريق بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2016، وسجل في 11 مباراة متتالية، ليحقق رقما قياسيا في موسم ناديه التاريخي، الذي يعد من أبرز الإنجازات لفرق غير مرشحة للصعود على منصات التتويج.

وتابع فاردي حديثه: "لا مجال للتردد، بل هناك إصرارا شديدا على تحقيق هدفنا، وهو البقاء في الدوري، ويتحقق ذلك ببذل أقصى جهد في كل مباراة، لذا حققنا الفوز في عدد كبير من المباريات، هذه هي كرة القدم".

واستهل كريمونيزي مشواره في الدوري الإيطالي بنتائج غير متوقعة، حيث فاز على ميلان في سان سيرو، وتفوق على ساسولو بفوز درامي في اللحظات الأخيرة.

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

