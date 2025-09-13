المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موقف غامض لثنائي يوفنتوس قبل مواجهة إنتر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:28 م 11/09/2025
فريق يوفنتوس

فريق يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن موقف الثنائي فرانسيسكو كونسيساو وفابيو ميريتي، لا يزال غامضًا، من المشاركة في المواجهة المقبلة أمام إنتر ميلان، في قمة لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

فوتبول إيطاليا: ثنائي يوفنتوس مرشح للغياب عن مواجهة إنتر

وأوضح موقع فوتبول إيطاليا، أنه لا يزال من غير المؤكد مشاركة نجمي يوفنتوس فرانسيسكو كونسيساو وفابيو ميريتي، ضد إنتر، يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أنه يبدو من غير المرجح تعافي فابيو ميريتي في الوقت المناسب قبل خوض اللقاء المرتقب، حيث أصبح أقرب للغياب عن المواجهة..

في الوقت نفسه، غادر كونسيساو معسكر منتخب بلاده البرتغال بسبب شد عضلي، ورغم أن هذا يبدو إجراءً احترازيًا أكثر منه إصابة خطيرة، إلا أن مشاركته في مباراة إنتر محل شك.

كيف ينقذ ليفركوزن خزينة يوفنتوس من عبء راتب موتا؟

خضع اللاعبان لخطط تعافي شخصية في البيانكونيري، ليكونا جاهزين في أسرع وقت ممكن، حيث يرغب المدرب إيجور تيودور في الاستفادة بخدماتهما.

كان ميريتي قد تعرض لإصابة عضلية خلال المباراة الودية التحضيرية للموسم الجديد ضد فريق الشباب بالنادي على ملعب أليانز، وغاب عن المباريات الافتتاحية لفريق السيدة العجوز في الموسم الجديد.

مباراة يوفنتوس القادمة
يوفنتوس كونسيساو فابيو ميريتي

