عودة الرجل القوي.. جالياني على أعتاب منصب جديد في ميلان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:28 م 11/09/2025
جالياني

أدريانو جالياني

ينتظر عشاق ميلان عودة أدريانو جالياني، الرجل الذي شكل إلى جانب سيلفيو برلسكوني ثنائيًا أسطوريًا قاد "الروسونيري" إلى قمة الكرة العالمية لمدة 31 عامًا.

عودة توصف بأنها "عيد ميلاد جديد" للنادي، تجمع بين الحنين إلى الماضي والتطلع إلى استعادة النفوذ المفقود في صناعة كرة القدم.

صديق مشترك يعيد جالياني إلى الواجهة

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، كان فلابيو برياتوري، الصديق المقرب لكل من جالياني ومالك النادي جيري كاردينالي، طرفًا محوريًا في هذه العودة الرومانسية.

"أعرفه جيدًا".. لياو مستعد لمركزه الجديد مع ميلان

فقد جاء الاتفاق بين الطرفين خلال لقاء جمعهما على متن يخته، وهو خبر لقي ترحيبًا خاصًا من زلاتان إبراهيموفيتش.

الهدف من عودة جالياني هو الاستفادة من خبرته الطويلة وشبكة علاقاته الواسعة، التي أثمرت خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وأرست أسلوبًا فريدًا جعل ميلان أحد أعظم أندية العالم.

لكن الجدل الدائر يتركز حول الدور الذي سيشغله غالياني داخل النادي.

فرغم أن منصب الرئيس التنفيذي يبدو الأنسب، إلا أن جورجيو فورلاني ما زال يحظى بمكانة قوية، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لرئيس النادي باولو سكاروني.

خيارات الدور الجديد.. نائب الرئيس أم رئيس كرة القدم؟

لذلك، يطرح خياران أمام جالياني:

- شغل منصب نائب الرئيس.

- رئيس قطاع كرة القدم، مع اقتصار مسؤولياته على الجانب الرياضي دون التدخل في الملفات المؤسسية أو مشروع الملعب الجديد.

وظهر البعد الرمزي لعودته في التبادل الودي الذي جرى بين غالياني وفورلاني خلال حفل توزيع الجوائز الأخير، في إشارة إلى أن صفحة جديدة قد تكتب قريبًا في تاريخ الروسونيري.

الشباب السعودي يعلن التعاقد مع ياسين عدلي من ميلان

