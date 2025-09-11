رفض نادي أتالانتا عرضًا من فريق نيوكاسل يونايتد، لضم قلب الدفاع الشاب جورجيو سكالفيني في الصيف الماضي، حيث أبدى النادي الإيطالي حرصه الشديد على الاحتفاظ باللاعب الموهوب البالغ من العمر 21 عامًا.

جزء أساسي من مشروع يوريتش.. أتالانتا يرفض رحيل سكالفيني

ووفقًا لما نقله الصحفي ماتيو موريتو، عبر موقع "أتالانتا أوجي"، فإن رفض أتالانتا جاء بعد محاولات عديدة من نيوكاسل يونايتد، للتعاقد مع سكالفيني في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأوضح أن أتالانتا يعتبر المدافع الصاعد ركنًا أساسيًا في مستقبل النادي، ويرى مدربه الجديد إيفان يوريتش أنه جزء أساسي من مشروعه الفني.

كشف موريتو أنه على الرغم من عدم بدء المفاوضات الكاملة بين الناديين، إلا أن نيوكاسل تقدم بعروض متعددة لضم اللاعب، وقوبلت جميع محاولات النادي برفض قاطع من جانب أتالانتا.

وكان الفريق الإيطالي قد حدد قيمة المدافع بـ 50 مليون يورو، وهو رقمٌ حال دون أي تحركات رسمية من جانب النادي الإنجليزي.

رسمياً.. نيوكاسل يضم مالك ثياو من ميلان

لم يكن نيوكاسل النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع سكالفيني، إذ أشارت التقارير إلى أن نابولي كان مهتمًا باللاعب الإيطالي، قبل أن يختار التعاقد مع سام بوكيما من بولونيا.

وفي المقابل، حوّل نيوكاسل اهتمامه إلى مالك ثياو، وتعاقد مع قلب دفاع ميلان، في صفقةٍ بلغت قيمتها 40 مليون يورو.