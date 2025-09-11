المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد عدة عروض.. أتالانتا يتمسك ببقاء سكالفيني ويرفض بيعه لنيوكاسل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:40 م 11/09/2025
جورجيو سكالفيني

جورجيو سكالفيني مدافع أتالانتا

رفض نادي أتالانتا عرضًا من فريق نيوكاسل يونايتد، لضم قلب الدفاع الشاب جورجيو سكالفيني في الصيف الماضي، حيث أبدى النادي الإيطالي حرصه الشديد على الاحتفاظ باللاعب الموهوب البالغ من العمر 21 عامًا.

جزء أساسي من مشروع يوريتش.. أتالانتا يرفض رحيل سكالفيني 

ووفقًا لما نقله الصحفي ماتيو موريتو، عبر موقع "أتالانتا أوجي"، فإن رفض أتالانتا جاء بعد محاولات عديدة من نيوكاسل يونايتد، للتعاقد مع سكالفيني في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وأوضح أن أتالانتا يعتبر المدافع الصاعد ركنًا أساسيًا في مستقبل النادي، ويرى مدربه الجديد إيفان يوريتش أنه جزء أساسي من مشروعه الفني.

كشف موريتو أنه على الرغم من عدم بدء المفاوضات الكاملة بين الناديين، إلا أن نيوكاسل تقدم بعروض متعددة لضم اللاعب، وقوبلت جميع محاولات النادي برفض قاطع من جانب أتالانتا.

وكان الفريق الإيطالي قد حدد قيمة المدافع بـ 50 مليون يورو، وهو رقمٌ حال دون أي تحركات رسمية من جانب النادي الإنجليزي.

رسمياً.. نيوكاسل يضم مالك ثياو من ميلان

لم يكن نيوكاسل النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع سكالفيني، إذ أشارت التقارير إلى أن نابولي كان مهتمًا باللاعب الإيطالي، قبل أن يختار التعاقد مع سام بوكيما من بولونيا.

وفي المقابل، حوّل نيوكاسل اهتمامه إلى مالك ثياو، وتعاقد مع قلب دفاع ميلان، في صفقةٍ بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

نيوكاسل
نيوكاسل
أخبار إحصائيات
نيوكاسل أتالانتا جورجيو سكالفيني

إعلان

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

إعلان

