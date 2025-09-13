تيودور: يوفنتوس قادر على التتويج بالدوري الإيطالي

أكد إيجور تيودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن فريقه قادر على الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويلعب يوفنتوس أمام إنتر، يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال تيودور لشبكة DAZN إيطاليا: "من الواضح أن هذا الفريق قادر على المنافسة للفوز بالدوري الإيطالي في بداية الموسم، وخلال اجتماعين للفريق، تحدثتُ عن إمكانية الفوز بالدوري وأهدافنا، لكنني أغلقتُ الباب ولن أتحدث عن ذلك مجددًا. أتحدث فقط عن الأمور الملموسة، يجب تحقيق النتائج، لا الحديث عنها".

مباراة إنتر تساوي أكثر 3 نقاط

وأضاف: "هذه مباراة تساوي أكثر من ثلاث نقاط، لذلك من الأسهل بالنسبة لي التحضير لهذه المباريات".

وتابع: "إنتر فريق رائع، ولديه لاعبون ناضجون وذو خبرة، سنُدلي برأينا، ونُريد التركيز على نقاط قوتنا ثم العمل على نقاط ضعفنا، في النهاية، سنرى من سيُقدم أداءً أفضل".

وعن فلاهوفيتش قال: "إنه وضع غير مألوف مع انتهاء عقده، ومع ذلك فهو في الخامسة والعشرين من عمره فقط، ولا يزال في طور النضج. أفضل سنواته أمامه، ولم ينتهِ بعد من منتصف مسيرته المهنية، كما أشار تيودور".

وأضاف: "وجد القوة للتركيز في اللحظات الصعبة. أحاول أن أمنحه الحب حين يحتاجه، وأعاقبه حين يحتاجه".

ويغيب يوفنتوس عن التتويج بلقب الدوري الإيطالي في آخر 3 مواسم.

واستطاع يوفنتوس أن يفوز بأول مباراتين في الدوري الإيطالي هذا الموسم.