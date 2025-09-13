المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تيودور: يوفنتوس قادر على التتويج بالدوري الإيطالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:56 م 11/09/2025
إيجور تيودور مدرب يوفنتوس

تيودور

أكد إيجور تيودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن فريقه قادر على الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويلعب يوفنتوس أمام إنتر، يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال تيودور لشبكة DAZN إيطاليا: "من الواضح أن هذا الفريق قادر على المنافسة للفوز بالدوري الإيطالي في بداية الموسم، وخلال اجتماعين للفريق، تحدثتُ عن إمكانية الفوز بالدوري وأهدافنا، لكنني أغلقتُ الباب ولن أتحدث عن ذلك مجددًا. أتحدث فقط عن الأمور الملموسة، يجب تحقيق النتائج، لا الحديث عنها".

مباراة إنتر تساوي أكثر 3 نقاط 

وأضاف: "هذه مباراة تساوي أكثر من ثلاث نقاط، لذلك من الأسهل بالنسبة لي التحضير لهذه المباريات".

وتابع: "إنتر فريق رائع، ولديه لاعبون ناضجون وذو خبرة، سنُدلي برأينا، ونُريد التركيز على نقاط قوتنا ثم العمل على نقاط ضعفنا، في النهاية، سنرى من سيُقدم أداءً أفضل".

وعن فلاهوفيتش قال: "إنه وضع غير مألوف مع انتهاء عقده، ومع ذلك فهو في الخامسة والعشرين من عمره فقط، ولا يزال في طور النضج. أفضل سنواته أمامه، ولم ينتهِ بعد من منتصف مسيرته المهنية، كما أشار تيودور".

وأضاف: "وجد القوة للتركيز في اللحظات الصعبة. أحاول أن أمنحه الحب حين يحتاجه، وأعاقبه حين يحتاجه".

ويغيب يوفنتوس عن التتويج بلقب الدوري الإيطالي في آخر 3 مواسم.

واستطاع يوفنتوس أن يفوز بأول مباراتين في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

 

 

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس إنتر تيودور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg