بعد صيف مضطرب.. لوكمان يقترب من العودة لصفوف أتالانتا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:19 م 12/09/2025
لوكمان

النيجيري أديمولا لوكمان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن النيجيري أديمولا لوكمان بات قريبًا من العودة للمشاركة مع فريقه أتالانتا، وذلك في مباراة الأحد المقبل أمام ليتشي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

مشاركة لوكمان أمام ليتشي مرهونة بالمران الأخير

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن مشاركة لوكمان ستتوقف على قدرته على خوض المران الأخير للفريق يوم السبت، وسط توقعات قوية بأن يتواجد ضمن قائمة المدرب إيفان يوريتش للمواجهة.

وعاش اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا صيفًا مضطربًا، بعدما تقدم بطلب رسمي للرحيل عقب رفض أتالانتا عرضًا من إنتر ميلان بقيمة 45 مليون يورو، متهمًا إدارة ناديه بخرق وعود سابقة وسوء المعاملة على الصعيدين المهني والإنساني.

وغادر لوكمان إلى المملكة المتحدة للتدريب بمفرده قبل أن يعود إلى بيرجامو يوم 19 أغسطس، أي قبل أقل من أسبوع من انطلاق الموسم الحالي، ليفوّت جميع مباريات الفريق الودية التحضيرية.

شارك في مباراتي نيجيريا بتصفيات المونديال

وبفشل انتقاله خارج أتالانتا، ظل الدولي النيجيري جزءًا من قائمة الفريق لموسم 2025-2026 رغم التوتر القائم في علاقته بالنادي، لكنه حافظ على جاهزيته بالمشاركة في مباراتي نيجيريا الأخيرتين في تصفيات كأس العالم أمام رواندا (1-0) وجنوب إفريقيا (1-1).

مباراة أتالانتا القادمة
ليتشي الدوري الإيطالي إنتر ميلان أتالانتا أديمولا لوكمان تصفيات كأس العالم

