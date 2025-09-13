تتجه الأنظار صوب ملعب يوفنتوس، مساء اليوم السبت، حيث القمة التي ستجمع بين يوفنتوس وإنتر، ضمن مباريات الدوري الإيطالي، والتي تعد امتدادًا لتاريخ طويل من المنافسة بين الكبيرين في مختلف المسابقات.

ويضرب فريق يوفنتوس مع نظيره إنتر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإيطالي، وتنطلق المباراة في السابعة مساءً وسط توقعات بحضور حشد كبير من الجماهير لمشاهدة اللقاء في تورينو.

مواجهات يوفنتوس وإنتر في تورينو

استضاف نادي يوفنتوس نظيره إنتر ملعبه بمدينة تورينو، 110 مرة، ونجح البيانكونيري في تحقيق الفوز خلال 71 مباراة، مقابل 17 لفريق إنتر، بينما ساد التعادل في 22 مواجهة.

وسادت الأفضلية لفريق يوفنتوس على ملعبه في آخر 15 مباراة، حيث نجح في تحقيق 9 انتصارات مقابل فوز واحد لنادي إنتر، بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل.

انتصار إنتر الأخير أمام يوفنتوس، خارج ملعبه كان في الثالث من شهر إبريل عام 2022، وكان بهدف نظيف سجله هاكان تشالهان أوجلو وأحرزه اللاعب التركي من ركلة جزاء.

مواجهات خاصة

استعرض موقع "الدوري الإيطالي" مجموعة من المواجهات الخاصة بين المدربين واللاعبين والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة تعكس قمة المواجهة الكبرى بين الفريقين.

وجمعت مباراة واحدة بين إيجور تودور وكريستيان كيفو، وكانت في لقاء بارما أمام يوفنتوس، في الموسم الماضي، وانتهت بفوز البيانكونيري بهدف نظيف سجله بيلليجرينو.

حافظ يوفنتوس على نظاقة شباكه آخر 8 مباريات متتالية في الدوري، حيث لم يستقبل أي هدف خلال تلك المدة في وجود جلايسون بريمر في الملعب، الذي خاض 74 مباراة مع البيانكونيري، وخرج بشباك نظيفة في 41 منها.

ويعد لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، هو أكثر لاعبي فريقه الحاليين تسجيلًا في شباك يوفنتوس بواقع 4 أهداف.

أرقام من مواجهات يوفنتوس وإنتر

- لم يُلعب ديربي إيطاليا في شهر سبتمبر منذ 18 سبتمبر 2016، حينها قلب إنتر النتيجة وفاز بهدفين مقابل هدف في سان سيرو، وشهد اللقاء تسجيل الثلاثي: ليشتشتاينر، إيكاردي، وبيريشيتش.

- مباراة يوفنتوس أمام إنتر هي واحدة من مباراتين فقط في تاريخ الدوري الإيطالي بنظام المجموعة الواحدة، التي سجل فيها لاعب واحد ستة أهداف في مباراة واحدة وكان ذلك في موسم 1960/61، حين فاز يوفنتوس 9-1 بفضل ستة أهداف من سيڤوري.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ يوفنتوس، والهزيمة الأثقل في تاريخ إنتر بالدوري.

- لأول مرة منذ 51 عامًا، يشهد الدوري الإيطالي مواجهة بين يوفنتوس وإنتر تحت قيادة مدربين أجنبيين، أي منذ 6 يناير 1974 حين فاز يوفنتوس 2-0 في تورينو بهدفي ألتافيني وكوكوريدو، والمدربان كانا تشيستيمير فيكبالك ليوفنتوس وهيلينيو هيريرا لإنتر.