تحدث ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، عن مباراة الفريق أمام بولونيا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويضرب فريق ميلان موعدًا مع نظيره بولونيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

تصريحات أليجري

استهل ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، حديثه في تصريحات قبل مواجهة بولونيا، نقلها الموقع الرسمي للروسونيري: "أشعر أن الموسم يبدأ فعليًا، بعد أن أُغلق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر، نحن نواجه فريقًا ينافس في المراكز المتقدمة بفضل العمل الممتاز الذي قام به سارتوري وإيتاليانو".

وتابع: "بولونيا يلعب بسرعة وكثافة وجودة تقنية عالية، لديهم لاعبون قادرون على إلحاق الضرر بك، سنحتاج إلى أداء كبير إذا أردنا الفوز والعودة من هزيمة كريمونيزي على أرضنا، الأمر لن يكون سهلًا".

إصابات ميلان

وتطرق أليجري للحديث عن الإصابات، قائلًا: "لياو يعاني من مشكلة في عضلة السوليوس وهي إصابة صعبة لذلك لن يكون متاحًا غدًا، وأعتقد أيضًا أنه لن يلحق بمباراة أودينيزي".

وأضاف: "الخطة هي أن يعود أمام نابولي، هو وجاشاري فقط الغائبان بسبب الإصابة، إستوبينيان عاد وهو بخير، وتخلص حتى من إرهاق السفر، إصابة يد بوليسيتش ليست مشكلة أيضًا، وبقية الفريق في حالة جيدة".

فريق ميلان

قال أليجري عن حالة اللاعبين: "نكوكو متأخر قليلًا لأنه كان يتدرب منفردًا في تشيلسي، لكن خلال الأسبوعين الماضيين عمل جيدًا، هو متاح الآن ويمكنه اللعب 25–30 دقيقة على الأقل، يؤدي الأساسيات بشكل جيد الآن المسألة تتعلق بالوصول إلى أفضل حالة بدنية، إنه لاعب ذو جودة، وامتلاك لاعبين بهذه الجودة يحدث الفارق عندما تريد الفوز بالمباريات".

واستكمل: "رابيو في حالة بدنية جيدة، مثل الآخرين، سنقيّمه اليوم وغدًا صباحًا، وكذلك سنفعل مع العائدين من فترة التوقف الدولي، خصوصًا من قطعوا رحلات طويلة، يمكننا أيضًا الاعتماد على بالنتيين لديه طاقة رائعة وأبلى بلاءً حسنًا عندما شارك أمام ليتشي".

وأتم حديثه: "خيمينيز قدم فترة دولية ممتازة وسجل هدفًا رائعًا، وسعدت كثيرًا برؤيته. أؤمن بأنه قادر على تقديم موسم كبير، عندما تنضم في يناير، هناك دائمًا فترة تأقلم، لكنه انسجم بشكل جيد".