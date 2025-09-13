واصل نابولي انتصاراته في الدوري الإيطالي بعدما فاز على فيورنتينا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت.

وحل نابولي ضيفًا على فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لموسم "2025-2026".

افتتح كيفين دي بروين التسجيل لنابولي في الدقيقة 6 من ضربة جزاء.

وسجل هويلوند - المعار من مانشستر يونايتد- هدفه الأول في مباراته الأولى مع نابولي، ليتقدم فريق الجنوب بنتيجة 2-0 في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 51 أحرز سام بوكيما الهدف الثالث لنابولي.

وسجل لوكا رانييري هدف فيورنتينا الوحيد أمام نابولي.

نابولي يتصدر الدوري الإيطالي

يعتلي نابولي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب نفس الرصيد.

بينما يتلقى فيورنتينا الهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي بعدما تعادل في الجولتين الماضيتين، ليتوقف رصيده عند نقطتين.

