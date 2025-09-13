المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دي بروين وهويلوند يقودان نابولي لصدارة الدوري الإيطالي أمام فيورنتينا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:48 م 13/09/2025
نابولي

هويلوند وكونتي - نابولي ضد فيورنتينا

واصل نابولي انتصاراته في الدوري الإيطالي بعدما فاز على فيورنتينا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت.

وحل نابولي ضيفًا على فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لموسم "2025-2026".

افتتح كيفين دي بروين التسجيل لنابولي في الدقيقة 6 من ضربة جزاء.

وسجل هويلوند - المعار من مانشستر يونايتد- هدفه الأول في مباراته الأولى مع نابولي، ليتقدم فريق الجنوب بنتيجة 2-0 في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 51 أحرز سام بوكيما الهدف الثالث لنابولي.

وسجل لوكا رانييري هدف فيورنتينا الوحيد أمام نابولي.

طالع نتائج مباريات الدوري الإيطالي من هنا

نابولي يتصدر الدوري الإيطالي

يعتلي نابولي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب نفس الرصيد.

بينما يتلقى فيورنتينا الهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي بعدما تعادل في الجولتين الماضيتين، ليتوقف رصيده عند نقطتين.

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

فيورنتينا نابولي fiorentina vs napoli ترتيب الدوري الإيطالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg