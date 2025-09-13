المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سجل هدفًا حاسمًا.. هويلوند يتألق في أول مباراة مع نابولي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:57 م 13/09/2025
راسموس هويلوند بقميص نابولي

راسموس هويلوند

استهل المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند مشواره مع نابولي بأداء لافت، حيث سجل هدفًا رائعًا في مرمى الحارس ديفيد دي خيا خلال دقائق من ظهوره الأول في مباراة الفريق أمام فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

اختار المدرب أنطونيو كونتي إشراك الوافد الجديد مباشرة في التشكيلة الأساسية، ليؤكد هويلوند جدارته بالثقة.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من ليوناردو سبيناتزولا، حيث نجح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في مراوغة مدافع فيورنتينا مارين بونجراسيك، قبل أن يسدد كرة مميزة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة، مانحًا نابولي التعادل بعد تقدم فيورنتينا عبر ركلة جزاء سجلها كيفن دي بروين.

عودة مميزة إلى الدوري الإيطالي

يعود هويلوند إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة سابقة ناجحة مع أتالانتا في موسم 2022-2023، حيث سجل 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة.

وكان المهاجم الشاب قد انتقل إلى نابولي قادمًا من مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، بعقد إعارة بقيمة 6 ملايين يورو مع خيار الشراء مقابل 44 مليون يورو إضافية بنهاية الموسم.

ويصبح الشراء إلزاميًا في حال تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا.

كونتي يراهن على نجوم يونايتد السابقين

يواصل أنطونيو كونتي نهجه في إعادة إحياء مواهب لاعبي مانشستر يونايتد السابقين، كما فعل مع سكوت مكتوميناي، ويبدو أن هويلوند في طريقه ليكون النجم التالي في هذا المشروع.

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2025-2026 من هنا

مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي نابولي كونتي راسموس هويلوند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg