استهل المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند مشواره مع نابولي بأداء لافت، حيث سجل هدفًا رائعًا في مرمى الحارس ديفيد دي خيا خلال دقائق من ظهوره الأول في مباراة الفريق أمام فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

اختار المدرب أنطونيو كونتي إشراك الوافد الجديد مباشرة في التشكيلة الأساسية، ليؤكد هويلوند جدارته بالثقة.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من ليوناردو سبيناتزولا، حيث نجح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في مراوغة مدافع فيورنتينا مارين بونجراسيك، قبل أن يسدد كرة مميزة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة، مانحًا نابولي التعادل بعد تقدم فيورنتينا عبر ركلة جزاء سجلها كيفن دي بروين.

عودة مميزة إلى الدوري الإيطالي

يعود هويلوند إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة سابقة ناجحة مع أتالانتا في موسم 2022-2023، حيث سجل 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة.

وكان المهاجم الشاب قد انتقل إلى نابولي قادمًا من مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، بعقد إعارة بقيمة 6 ملايين يورو مع خيار الشراء مقابل 44 مليون يورو إضافية بنهاية الموسم.

ويصبح الشراء إلزاميًا في حال تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا.

كونتي يراهن على نجوم يونايتد السابقين

يواصل أنطونيو كونتي نهجه في إعادة إحياء مواهب لاعبي مانشستر يونايتد السابقين، كما فعل مع سكوت مكتوميناي، ويبدو أن هويلوند في طريقه ليكون النجم التالي في هذا المشروع.

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2025-2026 من هنا