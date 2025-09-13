نابولي في الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي

انتهت مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي بتحقيق نادي ميلان الفوز بنتيجة 1-0 على بولونيا.

وبعد مرور 3 جولات فقط، يواصل فريق نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط وذلك بعدما حقق الفوز في أول 3 مباريات، وهو نفس رصيد يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

أما ميلان فيتواجد في المركز الخامس برصيد 6 نقاط فقط، روما أيضا في المركز السادس برصيد 6 نقاط، إنتر ميلان هو مفاجأة الموسم الحالي، حيث تواجد في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط فقط.

وشهدت هذه الجولة فوز نادي يوفنتوس بنتيجة 4-3 أمام إنتر ميلان، بينما تلقى روما هزيمة من تورينو بنتيجة 1-0، وحقق نابولي الفوز على فيورنتينا بنتيجة 3-1، وأخيرا حقق ميلان الفوز على بولونيا بنتيجة 1-0.

ويتبقى مباراتين فقط في هذه الجولة حيث يلتقي غدا الإثنين، فريق هيلاس فيرونا مع كريمونيسي، وكومو يواجه جنوى.