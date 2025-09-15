مودريتش: أتمنى أن يتوقف الناس عن تذكيري بعمري

قلل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ميلان الإيطالي، من تأثير تقدمه في العمر على مستواه، مشيرا إلى أنه يتمنى "ألا يُذكره الناس بعمره".

مودريتش سجل هدفا قاد به ميلان للفوز 1-0 على بولونيا أمس الأحد في الدوري الإيطالي، ليفتتح سجل أهدافه مع "الروسونيري" الذي انضم له في الميركاتو الصيفي قادما من ريال مدريد.

وجاء هدف لوكا بعد أيام قليلة من عيد ميلاده الأربعين، ليصبح خامس لاعب في التاريخ يُسجل في الدوري الإيطالي بعد تخطيه حاجز الـ40 عاما.

وقال مودريتش لشبكة "DAZN" بنسختها الإيطالية بعد المباراة: "كانت طريقة رائعة للاحتفال، لقد فزنا، وهذا هو الأهم، والآن علينا التركيز على المباريات القادمة".

وأضاف: "أتمنى ألا يذكرني الناس بعمري بعد الآن، كانت خطوة جيدة، حصلت على تمريرة رائعة وكان التسجيل سهلا، كانت التمريرة أفضل من لمستي".

وأتم: "أعتقد أن الفريق بأكمله قاتل بشكل جيد، مباراة تلو الأخرى، وأنا متأكد من أننا سنزداد ثقة، وعندما يعود اللاعبون، وعندما نتعرف على بعضنا البعض أكثر، سنتحسن".

