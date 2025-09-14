أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق ميلان، أنه يستهدف التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، رغم صعوبة المنافسة في الدوري الإيطالي، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.

قال أليجري في تصريحات لشبكة: "نريد التأهل لدوري أبطال أوروبا مهما كلف الأمر، لكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق".

وأضاف مدرب ميلان: "أعترف أنني معجبٌ جدًا بروح التضحية بين أفراد الفريق، يعمل الفريق بجهدٍ كبير، وروح التضحية التي أراها في الملعب هي مفتاح التغلب على الصعوبات".

وواصل: "كل مباراة، كل حصة تدريبية، هي فرصةٌ لإظهار مدى اهتمامنا بهذا القميص، وتحقيق هدفنا بنهاية الموسم".

أشاد أليجري أيضًا بمودريتش، الذي انضم إلى النادي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر من ريال مدريد، بعدما سجل هدف الفوز الثمين على حساب بولونيا مساء أمس.

وأكمل المدرب المخضرم: "لوكا بطلٌ بكل معنى الكلمة، وخبرته حاسمة بالنسبة لنا، لا يتراجع أبدًا".

وأتم: "هو قدوة لزملائه، ليس فقط ببراعته، بل أيضًا باستعداده للتضحية بنفسه من أجل الفريق، هدفه مكافأةٌ مُستحقةٌ على كل الجهد الذي يبذله".