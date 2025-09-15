يتجه كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان، إلى إجراء تغيير في حراسة مرمى الفريق، بالإطاحة بالسويسري يان سومر من التشكيل الأساسي.

إنتر خسر مباراة "ديربي إيطاليا" ضد غريمه يوفنتوس بنتيجة 3-4 في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، بعدما استقبل 4 أهداف من 4 تسديدات.

وفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن كيفو يدرس استبعاد حارس المرمى يان سومر، واستبداله بجوزيب مارتينيز.

وأشار التقرير إلى أن حارس المرمى الإسباني مارتينيز مستعد لاستغلال هذه الفرصة.

وانضم مارتينيز إلى إنتر قادما من جنوى العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 13.5 مليون يورو.

ولم يشارك سوى في 10 مباريات مع "النيراتزوري"، في ظل حفاظ سومر على مركزه الأساسي بانتظام.

ويتطلع إنتر ميلان إلى الاستفادة تدريجيا من الحارس الإسباني، حيث ينتهي عقد سومر الصيف المقبل، وهو في الـ36 من عمره، وقد بدأ يعاني من ضعف في ردود أفعاله وظهور علامات التقدم في السن.

