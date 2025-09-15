المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد رباعية يوفنتوس.. مدرب إنتر يطيح بسومر من حراسة المرمى

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:56 م 15/09/2025
يان سومر

يان سومر

يتجه كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان، إلى إجراء تغيير في حراسة مرمى الفريق، بالإطاحة بالسويسري يان سومر من التشكيل الأساسي.

إنتر خسر مباراة "ديربي إيطاليا" ضد غريمه يوفنتوس بنتيجة 3-4 في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، بعدما استقبل 4 أهداف من 4 تسديدات.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

وفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن كيفو يدرس استبعاد حارس المرمى يان سومر، واستبداله بجوزيب مارتينيز.

وأشار التقرير إلى أن حارس المرمى الإسباني مارتينيز مستعد لاستغلال هذه الفرصة.

وانضم مارتينيز إلى إنتر قادما من جنوى العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 13.5 مليون يورو.

ولم يشارك سوى في 10 مباريات مع "النيراتزوري"، في ظل حفاظ سومر على مركزه الأساسي بانتظام.

ويتطلع إنتر ميلان إلى الاستفادة تدريجيا من الحارس الإسباني، حيث ينتهي عقد سومر الصيف المقبل، وهو في الـ36 من عمره، وقد بدأ يعاني من ضعف في ردود أفعاله وظهور علامات التقدم في السن.

جدول مباريات اليوم

الدوري الإيطالي يوفنتوس إنتر ميلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg