تعثر نادي كومو على أرضه أمام جنوى في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي، بعدما تلقى هدفًا في الدقائق الـ+90.

واستقبل كومو الذي يتولى قيادته المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، ضيفه جنوى مع المدرب الفرنسي باتريك فييرا، على ملعب جوزيبي سينيجاليا.

كومو يتعثر على أرضه

سيطر كومو على مجريات مباراته أمام جنوى، خاصة بعد أن تقدم بهدف من توقيع الأرجنتيني نيكو باز في الدقيقة 13.

وبدا أن كومو في طريقه إلى الحصول على النقاط كاملة حتى تغير كل شيء في الدقيقة 88، عندما تلقى جاكوبو رامون بطاقة حمراء مباشرة، دفعت جنوى إلى الهجوم بكثافة أكبر ضد 10 لاعبين.

وأدرك إيكوبان التعادل لجنوى في الدقيقة 90+2 بعد أن تابع ارتداد إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء نحو شباك كومو، مسجلًا أول أهداف فريقه في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وواصل كومو السقوط في منافسات الدوري الإيطالي، إذ خسر ضد بولونيا وتعادل مع جنوى بعد أن افتتح الموسم بالفوز على لاتسيو.

ترتيب الدوري الإيطالي

نتائج الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي