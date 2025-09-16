المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في الـ+90.. كومو يتعثر على أرضه أمام جنوى بالدوري الإيطالي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:01 ص 16/09/2025
كومو وجنوى

من مباراة كومو وجنوى

تعثر نادي كومو على أرضه أمام جنوى في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي، بعدما تلقى هدفًا في الدقائق الـ+90.

واستقبل كومو الذي يتولى قيادته المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، ضيفه جنوى مع المدرب الفرنسي باتريك فييرا، على ملعب جوزيبي سينيجاليا.

كومو يتعثر على أرضه

سيطر كومو على مجريات مباراته أمام جنوى، خاصة بعد أن تقدم بهدف من توقيع الأرجنتيني نيكو باز في الدقيقة 13.

وبدا أن كومو في طريقه إلى الحصول على النقاط كاملة حتى تغير كل شيء في الدقيقة 88، عندما تلقى جاكوبو رامون بطاقة حمراء مباشرة، دفعت جنوى إلى الهجوم بكثافة أكبر ضد 10 لاعبين.

وأدرك إيكوبان التعادل لجنوى في الدقيقة 90+2 بعد أن تابع ارتداد إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء نحو شباك كومو، مسجلًا أول أهداف فريقه في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وواصل كومو السقوط في منافسات الدوري الإيطالي، إذ خسر ضد بولونيا وتعادل مع جنوى بعد أن افتتح الموسم بالفوز على لاتسيو.

ترتيب الدوري الإيطالي

نتائج الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي

مباراة كومو القادمة
الدوري الإيطالي كومو جنوى

