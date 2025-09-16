حافظ فريقان فقط على العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026 بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة.

نتائج مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي

بعد الجولة الثالثة.. ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ9 نقاط، متفوقًا على يوفنتوس بفارق هدف وحيد، بعد أن حصل فريق المدرب الكرواتي إيجور تودور كذلك على العلامة الكاملة.

ويملك فريقان 7 نقاط في المركزين الثالث والرابع بالدوري الإيطالي، هما كريمونيزي وأودينيزي على الترتيب.

وتتباين نتائج الفرق الكبيرة الأخرى في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026، إذ يظهر بعضها في مراكز المقدمة، بينما يعاني البعض الآخر في مواقف أكثر صعوبة.

ترتيب الدوري الإيطالي

وتشهد الجولة الرابعة في منافسات الدوري الإيطالي عددًا من المباريات الكبيرة، أبرزها ديربي العاصمة بين لاتسيو وروما.

ويلتقي المتصدر يوفنتوس والوصيف نابولي في الجولة الرابعة بكل من هيلاس فيرونا وبيزا على الترتيب، ما يعني أن التوقعات تشير إلى إمكانية حفاظها على العلامة الكاملة حتى إشعار آخر.