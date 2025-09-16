المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

فريقان بالعلامة الكاملة.. ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثالثة

أحمد عمارة

أحمد عمارة

12:27 ص 16/09/2025
يوفنتوس ضد إنتر

من مباراة يوفنتوس وإنتر

حافظ فريقان فقط على العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026 بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة.

نتائج مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي

بعد الجولة الثالثة.. ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ9 نقاط، متفوقًا على يوفنتوس بفارق هدف وحيد، بعد أن حصل فريق المدرب الكرواتي إيجور تودور كذلك على العلامة الكاملة.

ويملك فريقان 7 نقاط في المركزين الثالث والرابع بالدوري الإيطالي، هما كريمونيزي وأودينيزي على الترتيب.

وتتباين نتائج الفرق الكبيرة الأخرى في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026، إذ يظهر بعضها في مراكز المقدمة، بينما يعاني البعض الآخر في مواقف أكثر صعوبة.

ترتيب الدوري الإيطالي

وتشهد الجولة الرابعة في منافسات الدوري الإيطالي عددًا من المباريات الكبيرة، أبرزها ديربي العاصمة بين لاتسيو وروما.

ويلتقي المتصدر يوفنتوس والوصيف نابولي في الجولة الرابعة بكل من هيلاس فيرونا وبيزا على الترتيب، ما يعني أن التوقعات تشير إلى إمكانية حفاظها على العلامة الكاملة حتى إشعار آخر.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

التعليقات

