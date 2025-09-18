يوفنتوس يتحرك لضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتي

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

سيلفا صاحب الـ31 عاما انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادما من موناكو، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يستهدف ضم سيلفا في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده.

وأشار التقرير إلى أن يرغب في تكرار تجربة منافسه نابولي بضم البلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي مجانا بعد نهاية الموسم الماضي.

ويأمل اليوفي في أن يكون سيلفا متعطشا للبحث عن تحد في الدوري الإيطالي بدلا من الانتقال إلى الدوري الأمريكي أو السعودي.

ويأتي ذلك بعدما ظهرت شكوك حول استمرار اللاعب البرتغالي مع مانشستر سيتي في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن سيلفا شارك في 411 مباراة مع السيتي منذ انضمامه للفريق، سجل خلالها 72 هدفا وصنع 74.