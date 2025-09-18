المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

0 0
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يوفنتوس يتحرك لضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:31 م 18/09/2025
سيلفا

برناردو سيلفا

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

سيلفا صاحب الـ31 عاما انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 قادما من موناكو، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يستهدف ضم سيلفا في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده.

وأشار التقرير إلى أن يرغب في تكرار تجربة منافسه نابولي بضم البلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي مجانا بعد نهاية الموسم الماضي.

ويأمل اليوفي في أن يكون سيلفا متعطشا للبحث عن تحد في الدوري الإيطالي بدلا من الانتقال إلى الدوري الأمريكي أو السعودي.

ويأتي ذلك بعدما ظهرت شكوك حول استمرار اللاعب البرتغالي مع مانشستر سيتي في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن سيلفا شارك في 411 مباراة مع السيتي منذ انضمامه للفريق، سجل خلالها 72 هدفا وصنع 74.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يوفنتوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
زد

زد

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg