كلام فى الكورة
تقارير: لوكمان يعود لتدريبات أتالانتا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:39 م 18/09/2025
أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا

أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا

عاد النيجيري أديمولا لوكمان، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أتالانتا الإيطالي، اليوم الخميس، عقب اجتماع مع المدير الفني إيفان يوريتش.

كواليس جلسة لوكمان مع يوريتش

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، أن المهاجم النيجيري الذي كان قد استبعد من اتدريبات أتالانتا في أغسطس الماضي، قد عاد لمران فريقه اليوم.

وأوضحت أن لوكمان تحدث مع المدرب إيفان يوريتش، قبل جلسة التدريب اليوم، وتحدث أيضًا مع زملائه، موضحًا أنه مر بصيف صعب، لكنه أكد أنه الآن مستعد ومتحمس لمساعدة الفريق هذا الموسم.

لوكمان يعود لتدريبات أتالانتا قبل مواجهة تورينو

وأشارت إلى أن لوكمان الذي لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم مع ناديه، قد يظهر لأول مرة ضد تورينو، في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي.

بعد فشل انتقاله إلى إنتر.. لوكمان في قائمة أتالانتا لدوري أبطال أوروبا

وعاد أتالانتا لخوض تدريباته الجماعية، بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة مساء أمس ضد باريس سان جيرمان، برباعية دون مقابل، في افتتاح مشواره من النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا.

وكان لوكمان قد طلب الرحيل عن صفوف أتالانتا، خلال الصيف الماضي، لرغبته في الانتقال لصفوف إنتر ميلان.

مباراة أتالانتا القادمة
الدوري الإيطالي أتالانتا لوكمان







