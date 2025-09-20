الدوري الإيطالي.. كالياري يهزم ليتشي بثنائية

فاز كالياري على مضيفه ليتشي 2-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي "سيري آ".

وتقدم ليتشي عن طريق تياجو جابرييل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك كالياري التعادل عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 71 عاد بيلوتي ليسجل الهدف الثاني له ولكالياري من ضربة جزاء.

ورفع كالياري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، محققا الفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه على بارما 2-0.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليتشي عند نقطة واحدة في المركز الـ20 والأخير.

