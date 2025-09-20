أكد إيفان يوريتش، المدير الفني لنادي أتالانتا الإيطالي، أن أديمولا لوكمان لاعب الفريق سيتواجد في مباراة تورينو والتي من المقرر أن تجمع بينهما لحساب منافسات الدوري الإيطالي.

ويضرب فريق أتالانتا موعدًا مع نظيره تورينو، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب تورينو الأولمبي.

ويعود لوكمان من جديد إلى حسابات فريق أتالانتا، بعد أن غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية منذ فترة طويلة قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي.

عودة لوكمان

تحدث إيفان يوريتش، المدير الفني لنادي أتالانتا خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "لوكمان تحدث إليّ، وإلى جهازي الفني، وإلى جميع اللاعبين على انفراد، موضحًا بعض الأمور".

وأضاف: "أعتقد أنه لقي ترحيبًا جيدًا، هو ليس في أفضل حالاته، نظرًا لأنه تدرب بمفرده ومع فريق الشباب لفترة طويلة".

ووجه أحد الصحفيين سؤالًا لمدرب أتالانتا بشأن موقف لوكمان من المشاركة، ليجيبه قائلًا: "أحيانًا نفتقد الجودة والحسم اللازمين للفوز بالمباريات، عليّ أن أفكر في الأمر، هو يفتقد قليلًا للجاهزية البدنية".

وأتم مدرب أتالانتا: "سنرى ما إذا كان سيبدأ اللقاء أو يشارك خلاله".

رد فعل جماهير أتالانتا

رفعت جماهير أتالانتا لافتة عبرت خلالها عن رفضها وعدم تقبلها لعودة لوكمان إلى الفريق، وتضمنت عبارة: "رقم 11 أعيد دمجه ولكن بالنسبة لنا، أنت تظل جاحدًا".