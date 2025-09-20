المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
14:30
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وسط غضب جماهيري.. لوكمان يعود إلى حسابات أتالانتا أمام تورينو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:20 م 20/09/2025
لوكمان

أديمولا لوكمان

أكد إيفان يوريتش، المدير الفني لنادي أتالانتا الإيطالي، أن أديمولا لوكمان لاعب الفريق سيتواجد في مباراة تورينو والتي من المقرر أن تجمع بينهما لحساب منافسات الدوري الإيطالي.

ويضرب فريق أتالانتا موعدًا مع نظيره تورينو، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب تورينو الأولمبي.

ويعود لوكمان من جديد إلى حسابات فريق أتالانتا، بعد أن غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية منذ فترة طويلة قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي.

عودة لوكمان

تحدث إيفان يوريتش، المدير الفني لنادي أتالانتا خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "لوكمان تحدث إليّ، وإلى جهازي الفني، وإلى جميع اللاعبين على انفراد، موضحًا بعض الأمور".

وأضاف: "أعتقد أنه لقي ترحيبًا جيدًا، هو ليس في أفضل حالاته، نظرًا لأنه تدرب بمفرده ومع فريق الشباب لفترة طويلة".

ووجه أحد الصحفيين سؤالًا لمدرب أتالانتا بشأن موقف لوكمان من المشاركة، ليجيبه قائلًا: "أحيانًا نفتقد الجودة والحسم اللازمين للفوز بالمباريات، عليّ أن أفكر في الأمر، هو يفتقد قليلًا للجاهزية البدنية".

وأتم مدرب أتالانتا: "سنرى ما إذا كان سيبدأ اللقاء أو يشارك خلاله".

رد فعل جماهير أتالانتا

رفعت جماهير أتالانتا لافتة عبرت خلالها عن رفضها وعدم تقبلها لعودة لوكمان إلى الفريق، وتضمنت عبارة: "رقم 11 أعيد دمجه ولكن بالنسبة لنا، أنت تظل جاحدًا".

مباراة أتالانتا القادمة
الدوري الإيطالي تورينو أتالانتا لوكمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg