بولونيا يسقط جنوى بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

خطف نادي بولونيا فوزًا قاتلًا أمام نظيره جنوى، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ريناتو دالارا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ريمونتادا قاتلة.. بولونيا يهزم جنوى بهدف أورسوليني

وتقدم جنوى في الدقيقة 63، عن طريق لاعبه الأيسلندي إيليرتسون، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله رسلان مالينوفسكي.

وأدرك بولونيا التعادل في الدقيقة 73، بأقدام المهاجم الأرجنتيني سانتياجو كاسترو، بلمسة رائعة بعد عرضية من زميله نيكولو كامبياجي.

وخطف بولونيا هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 99، بأقدام نجمه ريكاردو أورسوليني، من ركلة جزاء.

بولونيا يرتقي للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ورفع بولونيا رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزه الثاني في الموسم الجديد.

وفي المقابل تجمد رصيد جنوى عند نقطتين فقط، يتواجد بها في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الكالتشيو.