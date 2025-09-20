المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بولونيا يسقط جنوى بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:25 م 20/09/2025
ريكاردو أورسوليني نجم بولونيا

ريكاردو أورسوليني نجم بولونيا

خطف نادي بولونيا فوزًا قاتلًا أمام نظيره جنوى، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ريناتو دالارا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ريمونتادا قاتلة.. بولونيا يهزم جنوى بهدف أورسوليني

وتقدم جنوى في الدقيقة 63، عن طريق لاعبه الأيسلندي إيليرتسون، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله رسلان مالينوفسكي.

وأدرك بولونيا التعادل في الدقيقة 73، بأقدام المهاجم الأرجنتيني سانتياجو كاسترو، بلمسة رائعة بعد عرضية من زميله نيكولو كامبياجي.

وخطف بولونيا هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 99، بأقدام نجمه ريكاردو أورسوليني، من ركلة جزاء.

بولونيا يرتقي للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ورفع بولونيا رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزه الثاني في الموسم الجديد.

وفي المقابل تجمد رصيد جنوى عند نقطتين فقط، يتواجد بها في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الكالتشيو.

مباراة جنوى القادمة
الدوري الإيطالي بولونيا جنوى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
تشيلسي

تشيلسي

5

الحكم يطرد روبرت سانشيز حارس تشيلسي بعد تدخل قوي على مبيومو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

1 2
رين

رين

75

تسديدة قوية من لاعب نانت من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس رين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg