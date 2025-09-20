دافع الروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان عن فريقه في مواجهة الانتقادات التي توجه له بشأن البداية المهتزة للموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وخسر إنتر مباراتين من أول 3 مواجهات في الدوري، بينما يعود الفريق لاستئناف مبارياته بالمسابقة غدًا الأحد عندما يستقبل ساسولو.

وعلى الرغم من ذلك، سئل كيفو عن الإحباط الذي يخيم على بداية الفريق، ليرد المدرب في مؤتمر صحفي، قائلًا: "لدي ألف شئ آخر لأفكر فيه".

وأضاف: "صخب الانتقادات جزء من اللعبة، ولطالما كان الأمر موضوعيا، لكنني أتعامل مع الأمور بطريقتي الخاصة، فأنا مشغول بالأشياء التي تساعد اللاعبين، فالفريق يستحق الدفاع عنه، لأنه يضم مجموعة قوية من اللاعبين".

وأكمل: "العالم كله كان يتكلم عنهم في مارس، ثم صادفهم بعض سوء الحظ، فلا يجب أن ننسى الموسم الرائع لهذا الفريق، هناك الآلاف من الصفات الأخرى التي يمكن أن استخدمها، والتي تبقيني هادئا".

وكشف كيفو أن قائد الفريق لاوتارو مارتينيز، الذي كان بديلا في مباراة أياكس، سيكون متاحا بعد تعافيه من مشكلة في الظهر.

وأوضح: "هذا ما يتعين على القائد أن يفعله، أن يفهم اللحظات الصعبة، أنا سعيد لكونه حاول العودة سريعا، يوم الأربعاء لم يكن حتى يستطيع المشي، لكنه جعل نفسه متاحا".