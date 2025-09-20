المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب إنتر عن الانتقادات: لدي ما هو أهم.. ولاوتارو جاهز لمواجهة ساسولو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:46 م 20/09/2025
كريستيان كيفو

مدرب إنتر ميلان

دافع الروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان عن فريقه في مواجهة الانتقادات التي توجه له بشأن البداية المهتزة للموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وخسر إنتر مباراتين من أول 3 مواجهات في الدوري، بينما يعود الفريق لاستئناف مبارياته بالمسابقة غدًا الأحد عندما يستقبل ساسولو.

وعلى الرغم من ذلك، سئل كيفو عن الإحباط الذي يخيم على بداية الفريق، ليرد المدرب في مؤتمر صحفي، قائلًا: "لدي ألف شئ آخر لأفكر فيه".

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

وأضاف: "صخب الانتقادات جزء من اللعبة، ولطالما كان الأمر موضوعيا، لكنني أتعامل مع الأمور بطريقتي الخاصة، فأنا مشغول بالأشياء التي تساعد اللاعبين، فالفريق يستحق الدفاع عنه، لأنه يضم مجموعة قوية من اللاعبين".

وأكمل: "العالم كله كان يتكلم عنهم في مارس، ثم صادفهم بعض سوء الحظ، فلا يجب أن ننسى الموسم الرائع لهذا الفريق، هناك الآلاف من الصفات الأخرى التي يمكن أن استخدمها، والتي تبقيني هادئا".

وكشف كيفو أن قائد الفريق لاوتارو مارتينيز، الذي كان بديلا في مباراة أياكس، سيكون متاحا بعد تعافيه من مشكلة في الظهر.

وأوضح: "هذا ما يتعين على القائد أن يفعله، أن يفهم اللحظات الصعبة، أنا سعيد لكونه حاول العودة سريعا، يوم الأربعاء لم يكن حتى يستطيع المشي، لكنه جعل نفسه متاحا".

الدوري الايطالي إنتر ميلان ساسولو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
تشيلسي

تشيلسي

5

الحكم يطرد روبرت سانشيز حارس تشيلسي بعد تدخل قوي على مبيومو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

1 2
رين

رين

75

تسديدة قوية من لاعب نانت من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس رين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg