تقارير: عمالقة البريميرليج يراقبون مدافع يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد أبديا اهتمامًا بالتعاقد مع المدافع البرازيلي جليسون بريمر لاعب يوفنتوس، تمهيدًا لتعزيز صفوفهما خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع TeamTalk، فإن الناديين الإنجليزيين يتابعان اللاعب عن قرب منذ أكثر من عام، خاصة بعد عودته مؤخرًا للمشاركة مع "السيدة العجوز" عقب إصابة طويلة حرمته من جزء كبير من الموسم الماضي.

ركيزة أساسية في دفاع يوفنتوس

منذ انتقاله من تورينو إلى يوفنتوس عام 2022، أصبح بريمر عنصرًا ثابتًا في تشكيلة الفريق الأبيض والأسود، حيث خاض 95 مباراة في مختلف البطولات، وسجل ثمانية أهداف خلال أول عامين له مع البيانكونيري.

المدافع البرازيلي جذب الأنظار بقوة منذ بداية مشواره مع الفريق، وكان من أبرز نقاط القوة الدفاعية ليوفنتوس تحت قيادة ماسيمليانو أليجري.

موسم صعب بسبب الإصابات

رغم بدايته المميزة، إلا أن موسم 2024-2025 شهد تراجعًا واضحًا في مشاركات بريمر بسبب الإصابة، حيث ظهر في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات حتى الآن.

