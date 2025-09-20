المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

2 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

1 0
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

تقارير: عمالقة البريميرليج يراقبون مدافع يوفنتوس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:57 م 20/09/2025
يوفنتوس ضد إنتر

بريمر على رادار ليفربول ومانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد أبديا اهتمامًا بالتعاقد مع المدافع البرازيلي جليسون بريمر لاعب يوفنتوس، تمهيدًا لتعزيز صفوفهما خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع TeamTalk، فإن الناديين الإنجليزيين يتابعان اللاعب عن قرب منذ أكثر من عام، خاصة بعد عودته مؤخرًا للمشاركة مع "السيدة العجوز" عقب إصابة طويلة حرمته من جزء كبير من الموسم الماضي.

ركيزة أساسية في دفاع يوفنتوس

منذ انتقاله من تورينو إلى يوفنتوس عام 2022، أصبح بريمر عنصرًا ثابتًا في تشكيلة الفريق الأبيض والأسود، حيث خاض 95 مباراة في مختلف البطولات، وسجل ثمانية أهداف خلال أول عامين له مع البيانكونيري.

المدافع البرازيلي جذب الأنظار بقوة منذ بداية مشواره مع الفريق، وكان من أبرز نقاط القوة الدفاعية ليوفنتوس تحت قيادة ماسيمليانو أليجري.

موسم صعب بسبب الإصابات

رغم بدايته المميزة، إلا أن موسم 2024-2025 شهد تراجعًا واضحًا في مشاركات بريمر بسبب الإصابة، حيث ظهر في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات حتى الآن.

ترتيب الدوري الإيطالي 2025-2026 من هنا

مباراة يوفنتوس القادمة
ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي يوفنتوس جليسون بريمر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

